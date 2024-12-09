Хто дзвонив: чи потрібно відповідати і як поставити телефонних шахраїв у глухий кут
Ніколи б не подумав, що я, людина, яка все життя цікавиться технологіями, торкнуся цієї теми, але життя любить підкидати сюрпризи.
Не минуло й тижня, як один із моїх родичів попався на вудку телефонних шахраїв.
Ну, попався і попався, благо ціна помилки невелика, суть не в цьому.
Коли справа дійшла до бесіди, в якій я намагався заспокоїти і розповісти про всі можливі способи телефонного шахрайства, на свій подив я не знайшов жодної повної інструкції, яку можна переслати і бути впевненим у тому, що близька людина буде захищеною, а головне – зрозуміє принципи дій аферистів, які телефонують.
Тож, можливо, ця стаття не стане популярною, але я хоча б постараюся принести користь. Коротко, зрозумілою мовою, без реклами застосунків, застарілих прикладів і міфічних страшилок.
Інформуємо, просимо, наполягаємо
Будь-яка розмова з шахраєм проходить за одним і тим самим сценарієм:
Повідомлення про проблему, яку потрібно вирішити зараз.
Неважливо, чи то договір з оператором зв’язку, що спливає (як було в моєму випадку), чи то борг, чи то виграш, чи то блокування картки, чи то вигідна пропозиція щодо придбання вашого товару на OLX, чи то допомога з кредитом, чи то призначення на флюорографію для дитини, чи то ще щось. Сенс завжди один – спантеличити або зацікавити.
Отримання довіри.
Той, хто телефонує, може назвати ваше ім’я та прізвище, останні цифри картки, факти відвідування державних установ (наприклад, лікарень), заявки на огляд і ремонт газового обладнання – неважливо.
Головне – дати вам зрозуміти, що людина володіє інформацією, а отже, є посадовою особою або представником компанії (залежно від прийменника).
Останнім часом з’явився ще один сценарій: спілкування відбувається з роботом (за статистикою, до них більше довіри), який просить відповідати у форматі «Так» або «Ні».
Згодом робот переводить розмову оператору, який продовжує «допомагати» вирішити питання вже «тепленькому» клієнту.
З’ясування персональних даних.
Кульмінація і справжня мета будь-якого телефонного шахрая – ваші дані: коди з СМС, телефонні номери, паролі, дані паспорта або інших документів.
Як розпізнати шахрая?
Якщо слухавку зняли і у вас з’являється підозра (а вона має бути завжди), є кілька правил, які допоможуть вам виявити справжні наміри того, хто телефонує:
- Дзвінок галасливий, чути сторонні розмови, оскільки найчастіше роль «офісу» телефонних шахраїв виконує типова квартира. Погана якість зв’язку практично відсутня під час дзвінка від реальної посадової особи.
- Той, хто телефонує, невиразно представляється і відразу переходить до реалізації свого сценарію.
Після того як абонент представиться, скажіть: «Дозвольте записати ваші дані. Зачекайте, візьму ручку і аркуш паперу.»
- Якщо шахрай усе ж таки ще раз назве свою посаду та ПІБ, попросіть передзвонити через 5 хвилин, щоб перевірити отримані дані в тій організації, з якої нібито надійшов дзвінок.
При спробі уточнити дані той, хто телефонує, ухиляється або повторює своє запитання/інформацію.
На прикладі мого близького розмова мала виглядати так:
- «У вас закінчується договір, потрібно ваше підтвердження…»
- «Мені потрібно переконатися, що ви не шахрай. Скажіть номер договору, коли його укладено, на чиє ім’я, назвіть дату і місце мого народження.»
Мета – перевірити обсяг наявних даних. Якщо дзвінок реальний, надати інформацію не складе труднощів, а у шахраїв вона завжди обмежена.
До того ж під час відповіді на дзвінок ніколи не говоріть слово «Так», краще використовувати: «Слухаю»
Загалом краще якомога менше говорити і давати ствердні відповіді. Замість слова «Так» у процесі розмови краще підходять: «Можливо», “Напевно”, “Можливо”, “Може бути”.
Як протистояти телефонним шахраям?
- Встановіть будь-який застосунок для фільтрації дзвінків.
- Якщо дзвонить невідомий номер, його не потрібно скидати (передзвонять). Краще зняти слухавку і вимкнути мікрофон на смартфоні.
- Розмовляти з шахраями з метою затримати їх на лінії не варто, оскільки в процесі тривалих розмов ваш голос може бути використаний для подальшої імітації за допомогою ШІ (приклади вже є).
- Якщо виникає підозра в чистоті намірів того, хто телефонує, найуніверсальніша відповідь: «Інформацію отримав, спасибі, під’їду в організацію особисто і вирішу питання.»
- Не відповідайте на СМС із незнайомих номерів, не переходьте за посиланнями (у месенджерах теж) навіть із метою інтересу.
Особистий приклад: Повідомлення від невідомого користувача в мій Telegram: «Чому не сказав, що був там? Зустрілися б як раніше» (посилання на фото).
Дзвонять і скидають. Навіщо?
Причини дві:
- Перевірити, чи активний номер, для подальшого «живого» дзвінка.
- Надія, що ви передзвоните, і спілкування зав’яжеться за вашою ініціативою.
Якщо ви бачите пропущений виклик (який не визначився як підозрілий вашим смартфоном), відкрийте головну сторінку Google і скопіюйте в пошуковий рядок невідомий номер.
У більшості випадків система підкаже і відзначить дзвінок як небажаний.
Замість підсумку
Спочатку я хотів умістити в статтю реальні приклади, яких повно у моїх знайомих і родичів, але зрозумів, що сценарії завжди змінюються, і всієї картини не побачиш, тому обмежився порадами і дрібницями, на які варто звернути увагу.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter