Хто дзвонив: чи потрібно відповідати і як поставити телефонних шахраїв у глухий кут

Ніколи б не подумав, що я, людина, яка все життя цікавиться технологіями, торкнуся цієї теми, але життя любить підкидати сюрпризи.

Не минуло й тижня, як один із моїх родичів попався на вудку телефонних шахраїв.

Ну, попався і попався, благо ціна помилки невелика, суть не в цьому.

Коли справа дійшла до бесіди, в якій я намагався заспокоїти і розповісти про всі можливі способи телефонного шахрайства, на свій подив я не знайшов жодної повної інструкції, яку можна переслати і бути впевненим у тому, що близька людина буде захищеною, а головне – зрозуміє принципи дій аферистів, які телефонують.

Тож, можливо, ця стаття не стане популярною, але я хоча б постараюся принести користь. Коротко, зрозумілою мовою, без реклами застосунків, застарілих прикладів і міфічних страшилок.

Інформуємо, просимо, наполягаємо

Будь-яка розмова з шахраєм проходить за одним і тим самим сценарієм:

Повідомлення про проблему, яку потрібно вирішити зараз.

Неважливо, чи то договір з оператором зв’язку, що спливає (як було в моєму випадку), чи то борг, чи то виграш, чи то блокування картки, чи то вигідна пропозиція щодо придбання вашого товару на OLX, чи то допомога з кредитом, чи то призначення на флюорографію для дитини, чи то ще щось. Сенс завжди один – спантеличити або зацікавити.

Отримання довіри.

Той, хто телефонує, може назвати ваше ім’я та прізвище, останні цифри картки, факти відвідування державних установ (наприклад, лікарень), заявки на огляд і ремонт газового обладнання – неважливо.

Головне – дати вам зрозуміти, що людина володіє інформацією, а отже, є посадовою особою або представником компанії (залежно від прийменника).

Останнім часом з’явився ще один сценарій: спілкування відбувається з роботом (за статистикою, до них більше довіри), який просить відповідати у форматі «Так» або «Ні».

Згодом робот переводить розмову оператору, який продовжує «допомагати» вирішити питання вже «тепленькому» клієнту.

З’ясування персональних даних.

Кульмінація і справжня мета будь-якого телефонного шахрая – ваші дані: коди з СМС, телефонні номери, паролі, дані паспорта або інших документів.

Як розпізнати шахрая?

Якщо слухавку зняли і у вас з’являється підозра (а вона має бути завжди), є кілька правил, які допоможуть вам виявити справжні наміри того, хто телефонує:

Дзвінок галасливий, чути сторонні розмови, оскільки найчастіше роль «офісу» телефонних шахраїв виконує типова квартира. Погана якість зв’язку практично відсутня під час дзвінка від реальної посадової особи.

Той, хто телефонує, невиразно представляється і відразу переходить до реалізації свого сценарію.

Після того як абонент представиться, скажіть: «Дозвольте записати ваші дані. Зачекайте, візьму ручку і аркуш паперу.»

Після того як абонент представиться, скажіть: «Дозвольте записати ваші дані. Зачекайте, візьму ручку і аркуш паперу.» Якщо шахрай усе ж таки ще раз назве свою посаду та ПІБ, попросіть передзвонити через 5 хвилин, щоб перевірити отримані дані в тій організації, з якої нібито надійшов дзвінок.

При спробі уточнити дані той, хто телефонує, ухиляється або повторює своє запитання/інформацію.

На прикладі мого близького розмова мала виглядати так:

«У вас закінчується договір, потрібно ваше підтвердження…» «Мені потрібно переконатися, що ви не шахрай. Скажіть номер договору, коли його укладено, на чиє ім’я, назвіть дату і місце мого народження.»

Мета – перевірити обсяг наявних даних. Якщо дзвінок реальний, надати інформацію не складе труднощів, а у шахраїв вона завжди обмежена.

До того ж під час відповіді на дзвінок ніколи не говоріть слово «Так», краще використовувати: «Слухаю»

Загалом краще якомога менше говорити і давати ствердні відповіді. Замість слова «Так» у процесі розмови краще підходять: «Можливо», “Напевно”, “Можливо”, “Може бути”.

Як протистояти телефонним шахраям?

Встановіть будь-який застосунок для фільтрації дзвінків.

Якщо дзвонить невідомий номер, його не потрібно скидати (передзвонять). Краще зняти слухавку і вимкнути мікрофон на смартфоні.

Розмовляти з шахраями з метою затримати їх на лінії не варто, оскільки в процесі тривалих розмов ваш голос може бути використаний для подальшої імітації за допомогою ШІ (приклади вже є).

Якщо виникає підозра в чистоті намірів того, хто телефонує, найуніверсальніша відповідь: «Інформацію отримав, спасибі, під’їду в організацію особисто і вирішу питання.»

Не відповідайте на СМС із незнайомих номерів, не переходьте за посиланнями (у месенджерах теж) навіть із метою інтересу.

Особистий приклад: Повідомлення від невідомого користувача в мій Telegram: «Чому не сказав, що був там? Зустрілися б як раніше» (посилання на фото).

Дзвонять і скидають. Навіщо?

Причини дві:

Перевірити, чи активний номер, для подальшого «живого» дзвінка.

Надія, що ви передзвоните, і спілкування зав’яжеться за вашою ініціативою.

Якщо ви бачите пропущений виклик (який не визначився як підозрілий вашим смартфоном), відкрийте головну сторінку Google і скопіюйте в пошуковий рядок невідомий номер.

У більшості випадків система підкаже і відзначить дзвінок як небажаний.

Замість підсумку

Спочатку я хотів умістити в статтю реальні приклади, яких повно у моїх знайомих і родичів, але зрозумів, що сценарії завжди змінюються, і всієї картини не побачиш, тому обмежився порадами і дрібницями, на які варто звернути увагу.