Українські водії розлюбили електрокари: продажі стрімко обвалилися

В Україні за останній рік суттєво впали продажі електрокарів. У 2024 році свою першу реєстрацію пройшло на 13% менше акумуляторних автівок, ніж у 2023 році. Зокрема у листопаді українці придбали всього 3742 електромобілі, з яких 3597 – легкові, а решта 145 – комерційні транспортні засоби.

Які електрокари полюбляють українці?

Найчастіше українські водії віддають перевагу вживаним електромобілям. Зокрема у листопаді було зареєстровано 2928 легковиків та 127 комерційних електричних автівок з пробігом. Натомість кількість реєстрацій нових електрокарів склала лише 687 одиниць, що на 1% менше, ніж у листопаді 2023 року.

Серед нових електрокарів українці найчастіше обирали Honda M-NV – 99 одиниць. Популярністю користувались також BYD Song Plus – зареєстровано 86 одиниць, та Zeekr 001 – 73 одиниці.

Що ж стосується вживаних машин, у топ вперше зареєстрованих потрапили такі моделі:

Nissan Leaf – 384 од.;

Tesla Model 3 – 301 од.;

Tesla Model Y – 298 од.;

Hyundai Kona Electric – 194 од.;

Kia Niro EV – 156 од.

Загалом у 2024 році першу реєстрацію пройшло близько 48 тис. автомобілів на електроживленні. Причому більшість з них, а саме 80% – вживані, і лише кожна 5-та автівка – щойно з конвеєра.

Яка ціна найпопулярнішого в Україні електрокару?

Українці давно вподобали собі електрокар Nissan Leaf. Ця автівка вже кілька років поспіль займає перші місця у рейтингу найпопулярніших авто на електродвигуні. Причому більшість українців обирають саме вживані екземпляри. Згідно з даними провідних українських сервісів з продажу автівок вартість Nissan Leaf з пробігом варіюється:

від $2100 – модель 2011 року з пробігом 130 тис. км;

до $28500 – 2019 рік випуску та 17 тис. км на одометрі.

Тож, як бачимо, ціни на такі автівки можуть суттєво коливатися в залежності від року випуску та пробігу. Крім того суттєве значення має технічний стан авто на момент продажу, його комплектація та низки інших чинників.