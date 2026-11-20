Американська оборонна компанія Leonardo DRS отримала контракт від BAE Systems на розробку нового покоління інфрачервоних сенсорів для ракет-перехоплювачів системи протиракетної оборони THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Модернізація має підвищити здатність комплексу виявляти та перехоплювати складні балістичні цілі. Про підписання контракту компанія повідомила 19 листопада 2026 року.

У межах проєкту Leonardo DRS створить нову інфрачервону матрицю, яка стане частиною головки самонаведення ракети-перехоплювача. Вона дозволяє визначати положення цілі за її тепловим випромінюванням і забезпечує даними систему наведення на завершальному етапі польоту. Вдосконалення цього компонента має допомогти THAAD протидіяти новим типам ракетних загроз, хоча конкретні характеристики майбутнього сенсора поки не розкриваються.

Як працює THAAD і навіщо їй нові сенсори

THAAD — американська мобільна система протиракетної оборони, розроблена компанією Lockheed Martin. Вона призначена для знищення балістичних ракет малої, середньої та проміжної дальності на кінцевій ділянці їхньої траєкторії. Комплекс здатний перехоплювати цілі як у верхніх шарах атмосфери, так і за її межами.

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На відміну від багатьох традиційних зенітних ракет, перехоплювачі THAAD використовують технологію Hit-to-Kill. Ворожа бойова частина знищується не вибухом осколково-фугасного заряду, а безпосереднім зіткненням із перехоплювачем на надзвичайно високій швидкості. Саме тому точність наведення є одним із найважливіших параметрів системи.

Для початкового виявлення та супроводження цілей THAAD використовує потужний радар AN/TPY-2. Після запуску перехоплювач отримує необхідні дані для коригування траєкторії, а на завершальному етапі його інфрачервона головка самонаведення допомагає визначити точне положення об’єкта.

Нова матриця Leonardo DRS має вдосконалити цей етап роботи. Потенційно чутливіші інфрачервоні датчики можуть покращити розпізнавання теплових сигналів та супроводження цілей у складних умовах. Водночас виробник поки не повідомляє, наскільки зростуть точність, дальність захоплення або стійкість до перешкод.

Виробництво компонентів для THAAD планують збільшити вчетверо

Розробка нового сенсора вже ведеться на підприємстві Leonardo DRS у Далласі, штат Техас. Компанія використовує виробничий комплекс площею приблизно 18 600 квадратних метрів та розширює його потужності. Мета програми — збільшити випуск головок самонаведення для ракет THAAD приблизно вчетверо порівняно з історичними обсягами.

BAE Systems має значний досвід створення інфрачервоних систем наведення. У серпні 2025 року компанія повідомила про передачу Lockheed Martin тисячної головки самонаведення для перехоплювачів THAAD. Новий контракт із Leonardo DRS спрямований на подальший розвиток цієї технології та забезпечення майбутніх виробничих потреб.

Для України такі розробки становлять інтерес з огляду на постійну загрозу російських балістичних атак. Наразі основну роль у перехопленні складних балістичних цілей у складі української ППО відіграють комплекси Patriot із ракетами PAC-3. THAAD працює на іншому висотному ешелоні протиракетної оборони та може доповнювати системи Patriot, але повідомлень про передачу таких комплексів Україні немає.

Вартість нового контракту, терміни завершення розробки та дата встановлення модернізованих сенсорів на серійні ракети THAAD поки не оголошені.