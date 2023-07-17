Названо дату презентації нової версії PlayStation 5

У серпні 2023 року компанія Sony проведе ігровий захід, де буде представлена ​​консоль PlayStation 5 Slim. Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив інсайдер і засновник порталу XboxEra Нік Бекер, який виступає в мережі під ніком Shpeshal Nick.

За даними Shpeshal Nick, новий захід буде порівнянний за масштабом із презентаціями типу PlayStation Showcase або PlayStation State of Play.

“Нещодавно я чув, що, швидше за все, у серпні Sony проведе шоу, головною подією якого стане презентація [PlayStation 5] Slim”, – написав інсайдер.

Shpeshal Nick припускає, що так Sony планує не загубитися в порядку денному на тлі повідомлень про завершення злиття конкурента Microsoft з Activision Blizzard, яке має відбутися до кінця липня 2023 року.

Досі у ЗМІ з’являлося мало інформації про особливості PlayStation 5 Slim. Згідно з чутками, новинка як мінімум отримає компактніший відносно оригінальної моделі корпус, а також знімний дисковод.

До повідомлень Shpeshal Nick варто відноситися зі скепсисом. Значна частина попередніх інсайдів цього інформатора не відповідала дійсності.