Обміняти двічі не вийде: в «Укрпошті» розповіли, як протидіють шахрайству при обміні ламп

З моменту старту програми обміну ламп розжарювання на LED-лампы до відділень «Укрпошти» з цією метою звернулося понад 1 млн. українців. Кожен з них отримав по 5 нових енергозберігаючих ламп, які між іншим коштують приблизно у 10 разів більше лампочок старого зразка. Власне така значна різниця в ціні ламп створює певний ризик шахрайства, зокрема масового обміну ламп для їх подальшого продажу. В «Укрпошті» розповіли, як протидіють таким нечесним намірам.

Обмін ламп у відділеннях «Укрпошти» здійснюється або з допомогою реєстрації в додатку «Дія», або безпосередньо на місці із пред’явленням документів. Щоб один і той самий громадянин не обміняв лампи двічі, використовуючи кожен із цих способів, при видачі ламп працівники «Укрпошти» фіксують його ідентифікаційний код. Повторно людині з тим самим номером платника податків лампи не видають.

Про це розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Він також нагадав, що при обміні ламп потрібно мати при собі не лише ідентифікаційний код, а й паспорт. Саме цей документ підтверджує громадянство особи та її вік. Адже обміняти лампи розжарювання на світлодіодні за державною програмою можуть лише українці віком понад 18 років.

Голова найбільшого поштового оператора країни також наголосив, що українцям не варто баритися з використанням нових ламп. Суть програми обміну полягає в тому, щоб вже зараз знизити навантаження на енергетичну систему країни. Тож не варто обмінювати лампи і складати їх у шафку на майбутнє.

Ще однією ідеєю програми безкоштовного розповсюдження LED-ламп є підвищення їх популярності серед українців. Людям потрібно показати всю вигоду та зручність користування енергозберігаючими лампами. Тоді навіть після завершення державної програми вони самі будуть радо купувати собі такі світильники.