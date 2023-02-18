Для трех знаков Зодиака наступает непростой период: астрологи все подробно рассказали

Астрологи составили гороскоп на последнюю неделю февраля и говорят, что этот период будет максимально неудачен для трех знаков Зодиака. Им не повезет, они могут много нервничать и даже плакать. Это будет эмоционально тяжелое время, но не следует опускать руки. Где ждать подножку от судьбы? На что нужно обращать внимание? Где быть осмотрительным? Рассказываем.

Близнецы

Пока для Близнецов совсем неудачное время для принятия решений. Вы будете иметь много проблем в материальном плане. Ваши расходы будут существенно превышать доходы и это будет откровенно подавлять. Появятся многие непредсказуемые события, которые поставят под сомнение некоторые, по вашему мнению, очень перспективные проекты. Другими словами – все будет против вас. Астрологи говорят не планировать в этот период никаких кардинальных перемен. Не менять сферу деятельности и не инвестировать средства. Лучше переждать некоторое время до более благоприятного периода.

Стрелец

Стрельцы также входят в очень непростой период, но он будет больше о личном, а не материальном. Вас будут преследовать скандалы. Дома, на работе, в кругу друзей — повсюду вы будете вступать в конфликты, которые будут морально истощать вас. Астрологи говорят, посмотреть на несколько ситуаций со стороны. Есть великая вероятность, что причина в вашем характере и мышлении. Скорее всего, проблему конфликтов нужно искать у вас. Также астрологи призывают не сильно доверяться людям. Даже самым близким. Не рассказывайте секреты, планы, которые не уверены, что сможете реализовать.

Водолей

Водолей столкнется с трудностями и в личной жизни, и в карьере. С близкими будут сплошные проблемы и ссоры. Все всем будет не так и вас это будет сильно раздражать. На работе будет немало выгодных проектов и предложений, но, к сожалению, вы ими не воспользуетесь. Как любят говорить психологи, вы сейчас не в ресурсе. Лень победит желание продвигаться по карьерной лестнице. Это вас будет подавлять, так что если вы все же хотите развития, берите себя в руки.