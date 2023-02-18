Для трьох знаків Зодіаку настає непростий період: астрологи все детально розповіли

Астрологи склали гороскоп на останній тиждень лютого і кажуть, що цей період буде максимально невдалим для трьох знаків Зодіаку. Їм не щаститиме, вони можуть багато нервувати і навіть плакати. Це буде емоційно важкий час, але не варто опускати руки. Де чекати підніжку від долі? На що треба звертати увагу? Де бути обачним? Розповідаємо.

Близнюки

Наразі для Близнюків зовсім невдалий час для прийняття рішень. Ви матимете багато проблем у матеріальному плані. Ваші витрати суттєво перевищуватимуть доходи і це відверто пригнічуватиме. З’явиться багато непередбачуваних подій, які поставлять під сумнів деякі, на вашу думку, дуже перспективні проєкти. Іншими словами — все буде проти вас. Астрологи кажуть не планувати в цей період ніяких кардинальних змін. Не міняти сферу діяльності та не інвестувати кошти. Краще перечекати деякий час до більш сприятливого періоду.

Стрілець

Стрільці також входять у дуже непростий період, але він буде більше про особисте, а не матеріальне. Вас переслідуватимуть скандали. Вдома, на роботі, в колі друзів — всюди ви вступатимете в конфлікти, які морально вас виснажуватимуть. Астрологи кажуть, подивитися на кілька ситуацій збоку. Є велика ймовірність, що причина у вашому характері та мисленні. Швидше за все, проблему конфліктів треба шукати у вас. Також, астрологи закликають не сильно довірятися людям. Навіть найближчим. Не розказуйте секретів, чи планів, які не впевнені, чи зможете реалізувати.

Водолій

Водолій стикнеться з труднощами і в особистому житті, і в кар’єрі. З близькими будуть суцільні проблеми та сварки. Все всім буде не так і вас це сильно дратуватиме. На роботі буде чимало вигідних проєктів та пропозицій, але на жаль ви ними не скористаєтесь. Як люблять казати психологи, ви зараз не в ресурсі. Лінь переможе бажання просуватися по кар’єрній драбині. Це вас пригнічуватиме, тож якщо ви все таки бажаєте розвитку, беріть себе в руки.