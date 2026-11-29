Одним із головних нововведень Samsung Galaxy S26 Ultra став екран Privacy Display, який приховує вміст від сторонніх очей. Xiaomi спробувала повторити цю функцію в Xiaomi 18 Pro і 18 Pro Max, але, за результатами тесту Tom’s Guide, реалізація вийшла помітно гіршою, ніж у Samsung.

Як і в Samsung, захисний режим у Xiaomi вмикається та вимикається в налаштуваннях. Xiaomi обіцяє гнучкі параметри приватності, які працюють для сповіщень, плаваючих вікон і режиму розділеного екрана. Назвати функцію зовсім марною не можна: після активації на тестовому Xiaomi 18 Pro Max різниця справді помітна. Проте ефективність захисту далека від очікуваної.

Якщо дивитися на дисплей під кутом, він стає лише трохи тьмянішим, а вміст при цьому легко прочитати, чого бути не повинно. До того ж у Galaxy S26 Ultra екран затемнюється під будь-яким кутом огляду. У Xiaomi захист працює лише тоді, коли дивитися на екран збоку, а знизу та згори ефекту немає взагалі.

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Під кутом екран Xiaomi 18 Pro Max з увімкненим Privacy Display лише трохи тьмянішає. Фото: Tom’s Guide

У підсумку складається враження, що Privacy Display додали в лінійку Xiaomi 18 Pro поспіхом, заради маркетингу. «Схоже, що цю функцію поспіхом додали в серію Xiaomi 18 Pro. На жаль, складається враження, що розробники забули про найважливіше, коли додаєте щось у новий смартфон, — переконатися, що воно справді працює», — пише Tom’s Guide.

Окремо Xiaomi пропонує функцію Privacy Notice. Вона за допомогою фронтальної камери, що постійно розпізнає власника, визначає, коли хтось інший заглядає в екран, і попереджає про це через HyperIsland або вібрацією. Сам дисплей має сертифікат TÜV Rheinland за ефективний захист від підглядання.

Privacy Notice попереджає, коли хтось заглядає в екран смартфона. Зображення: Xiaomi

Реалізація Samsung теж неідеальна, і скарг від користувачів вистачає. Проте в Galaxy S26 Ultra функція принаймні працює так, як заявлено. Xiaomi ж, судячи з тесту, ще має доопрацювати свій захисний екран. Зазначимо, що Xiaomi 18 Pro Max офіційно продається в Україні за ціною від 74 999 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про 10 смартфонів, які найбільше вразили у 2026 році. До добірки потрапили Xiaomi 18 Pro із заднім екраном і двома камерами по 200 Мп, а також Galaxy S26 Ultra з Privacy Display.