Американська компанія AIRCO, раніше відома як Air Company, хоче виробляти авіаційне пальне та дизель із вуглекислого газу та водню просто там, де вони потрібні, без великих нафтопереробних заводів. Енергію для такої «польової рафінерії» має давати малий модульний ядерний реактор. Однак експерти ставляться до цих планів скептично.

Компанія розташована в Нью-Бріттені, штат Пенсильванія, і розробляє модульну систему MAD Fuel System. Основою є компактний хімічний реактор, розміщений у стандартному контейнері, який можна перевозити, зокрема й військовими літаками. Водень для процесу отримують електролізом води на місці, а вуглекислий газ — з установки уловлювання CO₂. Безперервну енергію для електролізу та уловлювання вуглецю має забезпечувати малий модульний реактор (SMR), хоча сама система може працювати й від сонячних та вітрових електростанцій чи звичайної мережі.

На виході установка видає синтетичні аналоги авіагасу Jet A-1 та дизельного пального, які не потребують жодних змін у двигунах чи інфраструктурі. Головна ідея полягає в тому, щоб виробляти пальне децентралізовано, біля місця використання, і не залежати від довгих ланцюгів постачання. Для військових це означає менше паливних колон і складів, які можна атакувати.

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AIRCO хоче виробляти синтетичний аналог авіагасу Jet A-1, який не потребує змін у двигунах

Розробку підтримує AFWERX, інноваційний підрозділ Повітряних сил США, а директор AIRCO з урядових та оборонних програм Нік Стейнке розповідав про проєкт виданню Waste360. За даними Chemical & Engineering News, компанія ставить за мету передати повністю укомплектовану систему зі живленням від малого модульного реактора Збройним силам США вже у 2027 році. Генеральний директор AIRCO в ефірі радіо WHYY стверджував, що процес поглинає більше CO₂, ніж викидає.

Найбільше сумнівів викликає саме уловлювання вуглецю. Матеріалознавиця з Project Drawdown Сара Глісон вважає, що синтез пального із синтез-газу є перспективною технологією, але інтеграція прямого уловлювання CO₂ з повітря (DAC) у мобільний контейнер виглядає сумнівною з погляду ефективності та продуктивності. За її словами, DAC досі не доведена до повного промислового масштабу і потребує дуже багато енергії для регенерації сорбентів, тому мініатюризація такої установки під великим питанням.

Критики також нагадують, що нафтогазова галузь активно просуває технології уловлювання вуглецю як аргумент на користь продовження видобутку. За даними ООН, викопне паливо відповідає за 68% глобальних викидів парникових газів і 90% викидів вуглекислого газу. Тож автономна польова рафінерія на атомній енергії поки радше технологічна демонстрація. Її реальний вплив на клімат залежить від того, чи вдасться замкнути цикл без викидів, чи вона лише створить ілюзію кліматичної нейтральності для військових операцій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Toyota запропонувала прирівняти бензинові автомобілі до електромобілів. Японська компанія хоче, щоб машини, які їздять виключно на сертифікованому відновлюваному пальному, могли продаватися в ЄС і після 2035 року.