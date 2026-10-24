Toyota хоче прирівняти бензинові автомобілі до електромобілів: у компанії пояснили, як це можливо

Toyota запропонувала Євросоюзу змінити правила для автомобілів із бензиновими двигунами. За певних умов їх можуть прирівняти до електрокарів навіть після 2035 року.

Японський автовиробник виступає за перегляд європейських екологічних норм, які передбачають суттєве скорочення викидів CO₂ від нових автомобілів. Компанія вважає, що під час оцінювання екологічності транспорту необхідно враховувати не лише тип двигуна, а й походження пального.

Toyota пропонує дозволити продаж окремих автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року, якщо вони використовуватимуть виключно сертифіковане відновлюване пальне. Причому такі машини можуть отримати регуляторний статус, аналогічний електромобілям.

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Чи можуть бензинові автомобілі отримати статус електромобілів

Основою пропозиції Toyota є створення окремої категорії VEEF — Vehicles running Exclusively on Eligible Fuels. Йдеться про автомобілі, які працюють виключно на дозволених видах відновлюваного пального.

За задумом виробника, такі машини можна було б вважати транспортом із нульовими викидами для цілей європейського регулювання. При цьому фізично вони продовжували б використовувати двигуни внутрішнього згоряння та виділяти вуглекислий газ через вихлопну систему.

Toyota хоче довести, що автомобілі на синтетичному паливі можуть бути «безвикидними»

Однак звичайний бензиновий автомобіль не зможе автоматично отримати такий статус. Для цього необхідно підтвердити, що він постійно використовує виключно дозволене відновлюване пальне.

Toyota офіційно представила відповідну позицію 16 жовтня 2026 року. Компанія закликала європейських законодавців запровадити єдине визначення таких транспортних засобів відповідно до вимог Директиви ЄС про відновлювану енергію.

Чому Toyota хоче змінити правила розрахунку викидів

Чинний підхід до норм CO₂ для нових автомобілів насамперед враховує викиди під час їхньої експлуатації. Для бензинових і дизельних машин це означає вимірювання кількості вуглекислого газу, який потрапляє в атмосферу через вихлопну трубу.

Toyota пропонує ширше оцінювати вплив транспорту на довкілля, враховуючи також виробництво та походження пального.

Наприклад, відновлюваний бензин можна виготовляти з органічних відходів, залишків біомаси та інших відновлюваних джерел. Синтетичне пальне також може вироблятися з використанням водню та уловленого CO₂.

Під час його спалювання двигун усе одно виділяє вуглекислий газ. Проте загальний вуглецевий слід може бути нижчим, ніж у викопного бензину, якщо враховувати весь виробничий цикл.

Саме на цьому ґрунтується аргументація Toyota. Виробник вважає, що автомобілі на сертифікованому відновлюваному пальному можуть сприяти скороченню викидів без повної відмови від двигунів внутрішнього згоряння.

Втім, фактичне зменшення викидів залежить від способу виробництва пального, використаних джерел енергії та його транспортування. Тому відновлюваний бензин не завжди можна вважати повністю вуглецево нейтральним.

Toyota вже випробовує автомобілі на відновлюваному бензині

Японська компанія не обмежується законодавчими пропозиціями. У липні 2026 року Toyota спільно з BMW, Bosch та енергетичною компанією Repsol запустила шестимісячний пілотний проєкт в Іспанії.

У випробуваннях беруть участь приблизно 20 автомобілів Toyota, Lexus, BMW та MINI. Вони використовують виключно бензин Nexa 95, який компанія Repsol виготовляє зі стовідсотково відновлюваної сировини.

За інформацією учасників проєкту, це пальне сумісне зі звичайними бензиновими двигунами та наявною інфраструктурою автозаправних станцій. Тобто для його використання не потрібно встановлювати спеціальні двигуни або перебудовувати автомобілі.

Основне завдання випробувань — перевірити, чи можна забезпечити постійне використання відновлюваного бензину та достовірно підтверджувати походження кожної заправки.

Як перевірятимуть, що водії використовують правильне пальне

Однією з найбільших проблем залишається контроль заправок. Якщо автомобілям на відновлюваному бензині нададуть особливий екологічний статус, потрібно буде гарантувати, що водії не замінюватимуть його звичайним викопним пальним.

Для цього в іспанському проєкті використовують систему Bosch Digital Fuel Twin. Вона збирає та перевіряє інформацію з автомобілів, автозаправних станцій і платіжних операцій.

Такий підхід дозволяє відстежувати використання сертифікованого пального та підтверджувати його походження.

Проте реалізувати аналогічний механізм у масштабах усієї Європи буде значно складніше. Система повинна працювати з автомобілями різних виробників, підтримувати численних операторів АЗС та забезпечувати захист даних від підроблення.

Не менш важливим питанням залишається доступність відновлюваного бензину. Для масового використання потрібні достатні обсяги виробництва, розгалужена мережа заправок та прийнятна для покупців ціна.

Наразі пропозиція Toyota ще не стала обов’язковим правилом ЄС. Європейські законодавці обговорюють пом’якшення вимог до викидів автомобілів після 2035 року, зокрема можливість врахування відновлюваного пального.

Якщо відповідні зміни ухвалять, виробники отримають додатковий шлях для збереження двигунів внутрішнього згоряння на європейському ринку. Однак це не означатиме повного скасування екологічних обмежень або вільного продажу будь-яких бензинових автомобілів.