Toyota хочет приравнять бензиновые автомобили к электромобилям: в компании объяснили, как это возможно

Toyota предложила Евросоюзу изменить правила в отношении автомобилей с бензиновыми двигателями. При определенных условиях их могут приравнять к электромобилям даже после 2035 года.

Японский автопроизводитель выступает за пересмотр европейских экологических норм, предусматривающих существенное сокращение выбросов CO₂ от новых автомобилей. Компания считает, что при оценке экологичности транспорта необходимо учитывать не только тип двигателя, но и происхождение топлива.

Toyota предлагает разрешить продажу отдельных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года, если они будут использовать исключительно сертифицированное возобновляемое топливо. При этом такие автомобили могут получить нормативный статус, аналогичный электромобилям.

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Могут ли бензиновые автомобили получить статус электромобилей

В основе предложения Toyota лежит создание отдельной категории VEEF — Vehicles running Exclusively on Eligible Fuels. Речь идет об автомобилях, работающих исключительно на разрешенных видах возобновляемого топлива.

По замыслу производителя, такие автомобили можно было бы считать транспортными средствами с нулевыми выбросами в рамках европейского регулирования. При этом физически они по-прежнему использовали бы двигатели внутреннего сгорания и выделяли бы углекислый газ через выхлопную систему.

Toyota хочет доказать, что автомобили на синтетическом топливе могут быть «безвоздушными»

Однако обычный бензиновый автомобиль не сможет автоматически получить такой статус. Для этого необходимо подтвердить, что он постоянно использует исключительно разрешенное возобновляемое топливо.

16 октября 2026 года компания «Тойота» официально озвучила свою позицию по данному вопросу. Компания призвала европейских законодателей ввести единое определение таких транспортных средств в соответствии с требованиями Директивы ЕС о возобновляемой энергии.

Почему Toyota хочет изменить правила расчета выбросов

Существующий подход к нормам выбросов CO₂ для новых автомобилей в первую очередь учитывает выбросы в процессе их эксплуатации. Для бензиновых и дизельных автомобилей это означает измерение количества углекислого газа, попадающего в атмосферу через выхлопную трубу.

Toyota предлагает более широко оценивать воздействие транспорта на окружающую среду, учитывая при этом также производство и происхождение топлива.

Например, возобновляемый бензин можно производить из органических отходов, остатков биомассы и других возобновляемых источников. Синтетическое топливо также может производиться с использованием водорода и уловленного CO₂.

При его сжигании двигатель всё равно выделяет углекислый газ. Однако общий углеродный след может оказаться меньше, чем у ископаемого бензина, если учитывать весь производственный цикл.

Именно на этом основана аргументация Toyota. Производитель считает, что автомобили, работающие на сертифицированном возобновляемом топливе, могут способствовать сокращению выбросов без полного отказа от двигателей внутреннего сгорания.

Впрочем, фактическое сокращение выбросов зависит от способа производства топлива, используемых источников энергии и способа его транспортировки. Поэтому возобновляемый бензин не всегда можно считать полностью углеродно-нейтральным.

Toyota уже тестирует автомобили на возобновляемом бензине

Японская компания не ограничивается законодательными инициативами. В июле 2026 года Toyota совместно с BMW, Bosch и энергетической компанией Repsol запустила шестимесячный пилотный проект в Испании.

В испытаниях принимают участие около 20 автомобилей марок Toyota, Lexus, BMW и MINI. Они заправляются исключительно бензином Nexa 95, который компания Repsol производит из стопроцентно возобновляемого сырья.

По информации участников проекта, это топливо совместимо с обычными бензиновыми двигателями и существующей инфраструктурой автозаправочных станций. То есть для его использования не требуется устанавливать специальные двигатели или переделывать автомобили.

Основная задача испытаний — проверить, можно ли обеспечить постоянное использование возобновляемого бензина и достоверно подтверждать происхождение каждой заправки.

Как будут проверять, используют ли водители правильное топливо

Одной из самых серьезных проблем остается контроль заправочных станций. Если автомобилям, работающим на возобновляемом бензине, будет присвоен особый экологический статус, необходимо будет гарантировать, что водители не будут заменять его обычным ископаемым топливом.

Для этого в испанском проекте используется система Bosch Digital Fuel Twin. Она собирает и проверяет информацию с автомобилей, автозаправочных станций и о платежных операциях.

Такой подход позволяет отслеживать использование сертифицированного топлива и подтверждать его происхождение.

Однако реализовать аналогичный механизм в масштабах всей Европы будет значительно сложнее. Система должна работать с автомобилями разных производителей, поддерживать множество операторов АЗС и обеспечивать защиту данных от подделки.

Не менее важным вопросом остается доступность возобновляемого бензина. Для массового использования необходимы достаточные объемы производства, разветвленная сеть заправок и приемлемая для покупателей цена.

На данный момент предложение Toyota ещё не стало обязательным правилом ЕС. Европейские законодатели обсуждают смягчение требований к выбросам автомобилей после 2035 года, в частности возможность учёта возобновляемого топлива.

Если соответствующие изменения будут приняты, производители получат дополнительную возможность сохранить двигатели внутреннего сгорания на европейском рынке. Однако это не будет означать полную отмену экологических ограничений или свободную продажу любых бензиновых автомобилей.