В Англии могут снизить ограничение скорости до 32 км/ч в городах: что известно

В Англии могут существенно изменить правила дорожного движения. Правительственные советники предложили установить 20 миль в час (32 км/ч) в качестве стандартного ограничения скорости на дорогах в населенных пунктах вместо нынешних 30 миль в час (48 км/ч).
По мнению авторов инициативы, это поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий, сделает города более безопасными для пешеходов и велосипедистов, а также позволит сэкономить государственные средства за счет сокращения расходов на лечение пострадавших в ДТП.
Новые правила могут стать общенациональными
Это предложение выдвинул консультативный совет правительства Великобритании. Если его поддержат, скорость 20 миль/ч (32 км/ч) станет базовым ограничением для большинства городских и жилых улиц Англии.
В настоящее время стандартное ограничение составляет 30 миль/ч (48 км/ч), если дорожные знаки не устанавливают иную скорость.
Почему хотят снизить скорость
Сторонники реформы утверждают, что даже небольшое снижение средней скорости автомобилей значительно повышает безопасность.
По их словам, более низкая скорость:
- сокращает тормозной путь;
- снижает риск смертельных травм для пешеходов;
- делает улицы более безопасными для велосипедистов;
- способствует развитию пешеходного и велосипедного движения;
- снижает уровень шума в городах.
Опыт Уэльса стал главным аргументом
Одним из главных примеров для Англии является Уэльс, который ещё в 2023 году ввёл ограничение скорости в 20 миль/ч на большинстве городских дорог.
По данным сторонников этой политики, после введения изменений количество погибших и тяжело пострадавших в ДТП заметно сократилось. В то же время реформа вызвала серьёзные дискуссии среди водителей, а в отдельных районах власти впоследствии вернули ограничение скорости в 30 миль/ч на дорогах, где новые ограничения были признаны нецелесообразными.
Окончательного решения пока нет
Пока речь идет лишь о рекомендации правительственных экспертов. Окончательное решение о возможном снижении скоростного ограничения пока не принято.
Кроме того, британское правительство неоднократно подчеркивало, что даже в случае поддержки этой идеи значительную роль во внедрении новых ограничений будут играть местные органы власти, которые смогут учитывать особенности конкретных дорог.
Если предложение будет одобрено, Англия может последовать примеру Уэльса и стать ещё одной частью Великобритании, где стандартная скорость в большинстве населённых пунктов составит 20 миль в час (32 км/ч) вместо нынешних 30 миль в час (48 км/ч)