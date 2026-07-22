В Англии могут снизить ограничение скорости до 32 км/ч в городах: что известно

В Англии могут существенно изменить правила дорожного движения. Правительственные советники предложили установить 20 миль в час (32 км/ч) в качестве стандартного ограничения скорости на дорогах в населенных пунктах вместо нынешних 30 миль в час (48 км/ч).

По мнению авторов инициативы, это поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий, сделает города более безопасными для пешеходов и велосипедистов, а также позволит сэкономить государственные средства за счет сокращения расходов на лечение пострадавших в ДТП.

Новые правила могут стать общенациональными

Это предложение выдвинул консультативный совет правительства Великобритании. Если его поддержат, скорость 20 миль/ч (32 км/ч) станет базовым ограничением для большинства городских и жилых улиц Англии.

В настоящее время стандартное ограничение составляет 30 миль/ч (48 км/ч), если дорожные знаки не устанавливают иную скорость.

Почему хотят снизить скорость

Сторонники реформы утверждают, что даже небольшое снижение средней скорости автомобилей значительно повышает безопасность.

По их словам, более низкая скорость:

сокращает тормозной путь;

снижает риск смертельных травм для пешеходов;

делает улицы более безопасными для велосипедистов;

способствует развитию пешеходного и велосипедного движения;

снижает уровень шума в городах.

Опыт Уэльса стал главным аргументом

Одним из главных примеров для Англии является Уэльс, который ещё в 2023 году ввёл ограничение скорости в 20 миль/ч на большинстве городских дорог.

По данным сторонников этой политики, после введения изменений количество погибших и тяжело пострадавших в ДТП заметно сократилось. В то же время реформа вызвала серьёзные дискуссии среди водителей, а в отдельных районах власти впоследствии вернули ограничение скорости в 30 миль/ч на дорогах, где новые ограничения были признаны нецелесообразными.

Окончательного решения пока нет

Пока речь идет лишь о рекомендации правительственных экспертов. Окончательное решение о возможном снижении скоростного ограничения пока не принято.

Кроме того, британское правительство неоднократно подчеркивало, что даже в случае поддержки этой идеи значительную роль во внедрении новых ограничений будут играть местные органы власти, которые смогут учитывать особенности конкретных дорог.

Если предложение будет одобрено, Англия может последовать примеру Уэльса и стать ещё одной частью Великобритании, где стандартная скорость в большинстве населённых пунктов составит 20 миль в час (32 км/ч) вместо нынешних 30 миль в час (48 км/ч)