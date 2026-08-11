Роботов больше не обучают на роботах: новая модель Dyna-2 освоила навыки, изучив видео с участием обычных людей

Главная проблема робототехники последних лет — не аппаратное обеспечение, а данные: чтобы научить робота точным движениям, нужны записи именно рабочих операций, а их катастрофически мало, да и собирать их дорого. Калифорнийская компания Dyna Robotics из Редвуд-Сити решила эту проблему нестандартно — и обучила новую модель Dyna-2 не на действиях роботов, а на видео обычных людей: более миллиона часов записи, что равно примерно 170 годам непрерывного человеческого опыта.

С технической точки зрения Dyna-2 — это так называемая World-Action Model: система одновременно учится предсказывать следующий кадр видео и следующее действие, то есть развивает понимание того, как физическая среда реагирует на движение, а не просто заучивает конкретные операции. Соучредитель компании Джейсон Ма, ранее исследователь DeepMind, формулирует логику просто: «Данные о действиях — дефицит, а видео есть повсюду».

Результаты говорят сами за себя. В сфере высокоточного производства успешность выполнения задач выросла с 20 % до 80–90 %, а качество работы при внедрении у клиентов повысилось до 87 % по сравнению с 46 % у предыдущей модели DYNA-1. Показательный пример адаптивности: чтобы научить пятипалую роботизированную руку открывать крышку бутылки, потребовалось всего 13 минут данных. Отдельно отмечают 133-процентное улучшение в соблюдении инструкций и лучшее восстановление после сбоев — робот реже «теряется», когда что-то идет не по плану.

Практическая ценность здесь не абстрактна: роботы на базе предыдущей модели DYNA-1 уже работают в отелях, ресторанах и прачечных, а навыки, приобретённые моделью, переносятся между различными «телами» — стационарными манипуляторами, гуманоидными прототипами и специализированными захватами. Компанию основали Линдон Гао, Йорк Ян и Джейсон Ма, а среди инвесторов — фонды CRV и First Round.

Напомним, что в 2026 году гуманоидные роботы осваивают и гораздо более деликатные сферы: ранее мы писали, как команда UCSD впервые доверила человекоподобным роботам операцию на живом организме — под дистанционным управлением хирурга они успешно удалили желчный пузырь у свиньи.