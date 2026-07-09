В Европе появится собственная сеть Starlink: 1000 спутников с радарами и специализированными камерами

Германия готовится к созданию собственной спутниковой сети для военных нужд. Речь идет о системе, которую уже неофициально сравнивают со Starlink, но с одним важным отличием: она должна работать под контролем государства и быть адаптирована именно для армии.

Проект связан с программой SATCOMBw Stufe 4. Её цель — обеспечить Бундесвер защищённой спутниковой связью на низкой околоземной орбите. Такая сеть должна состоять не из нескольких крупных аппаратов, а из десятков или даже сотен более мелких спутников, которые будут обеспечивать более стабильную и быструю связь.

Первые решения по контракту могут быть приняты на стыке 2026 и 2027 годов. Начальная оперативная готовность системы ожидается в 2029 году и может включать около 40 спутников. Полноценные возможности планируется получить примерно в 2030 году.

Почему Германии нужен собственный Starlink

Опыт войны в Украине показал, насколько важен спутниковый интернет для современной армии. Через такие сети передаются данные для связи, координации подразделений, дронов, разведки и управления на поле боя.

В то же время зависимость от частных иностранных компаний сопряжена с рисками. Starlink принадлежит компании SpaceX Илона Маска, и хотя эта система оказалась чрезвычайно важной для Украины, в Европе всё чаще говорят о необходимости создания собственной защищённой инфраструктуры.

Для Германии это вопрос не только технологий, но и стратегической автономии. Военная спутниковая связь должна быть защищена от подавления сигнала, кибератак и политических рисков, а также интегрирована с системами командования Бундесвера.

В Германии уже существует программа SATCOMBw Stufe 3, но она основана на более традиционном подходе с использованием крупных геостационарных спутников. Такие аппараты работают на высоте около 36 тысяч км и обеспечивают широкий охват, но имеют большую задержку и являются более дорогостоящими и заметными целями.

Новая система должна работать на низкой орбите. Это позволит сократить задержку сигнала, повысить гибкость и сделать сеть более устойчивой: выход из строя одного спутника не приведет к параличу всей системы.

Речь идет не только о связи

Помимо SATCOMBw Stufe 4, Германия также рассматривает программу SPOCK 2. Она должна касаться не интернета или связи, а космической разведки.

По предварительным данным, в состав SPOCK 2 может войти до 1000 спутников, оснащённых радарами и специализированными камерами. Их задача — обеспечить регулярное наблюдение за передвижением войск, техники, колонн, позиций и других объектов на Земле.

Это уже совсем другой уровень возможностей. Если сеть связи обеспечивает армии стабильную связь, то разведывательная спутниковая система позволяет быстрее получать актуальную картину обстановки на поле боя.

Впрочем, пока речь идет о планах, а не о готовой инфраструктуре. Такие проекты требуют крупных инвестиций, регулярных запусков, защиты от космического мусора, радиоэлектронной борьбы, кибератак и физического поражения спутников.

Но само направление уже очевидно: Германия хочет меньше зависеть от чужих частных спутниковых сетей и создать собственную военную космическую инфраструктуру. Для Европы это может стать одним из важнейших шагов в сфере оборонной автономии.