Poco X8 Pro Max или Xiaomi 17T: опыт использования обоих смартфонов, после которого выбор становится очевидным

На первый взгляд, всё просто. Poco X8 Pro Max мощнее, Xiaomi 17T лучше снимает — разные смартфоны для разных задач, выбирай по приоритетам и не ломай голову. Именно так я и думал, пока не пожил с обоими устройствами. За этой простотой скрывается масса мелочей, которые открываются только с опытом использования — и именно они в конечном итоге решают, какой смартфон останется в кармане, а какой отправится на OLX.

Сразу оговоримся: обойдусь без очевидных выводов вроде «батарея Poco на 2000 мА·ч больше, значит, Xiaomi работает меньше» — это и без меня понятно. Сосредоточимся на нюансах. В Украине оба устройства стоят примерно одинаково, ориентировочно 20 тысяч гривен в зависимости от магазина и конфигурации памяти, поэтому ценового аргумента здесь нет — только продуктовые.

Дисплей: Pro Max не означает «флагманский»?

Логика подсказывает, что экран у Xiaomi 17T должен быть лучше — ведь это предфлагман, а у Poco для топовых амбиций существует серия F, к которой X8 Pro Max формально не дотягивает. Так вот, нет. Оба смартфона получили хорошие AMOLED-панели с частотой обновления 120 Гц и технологией DC Dimming, которая снижает мерцание ШИМ, но в мелочах панель Poco неожиданно выигрывает. Рамки у него тоньше, пусть и ненамного. Яркость в автоматическом режиме выше, хотя по бумажным цифрам разницы быть не должно — а под августовским солнцем это замечаешь сразу.

Poco X8 Pro Max слева, Xiaomi 17T справа

В пользу Xiaomi 17T говорят компактность (6,59 дюйма против 6,83) и чуть более высокая плотность пикселей — 460 ppi против 447. Честно скажу: это преимущество я не смог разглядеть даже при непосредственном сравнении вплотную. А вот чего нет в обоих, так это LTPO — динамическое изменение частоты Xiaomi приберегает для настоящих флагманов, поэтому оба устройства могут переключаться только в диапазоне от 30 до 120 Гц.

Материалы корпуса: сюрприз под пальцами

Откройте характеристики Poco X8 Pro Max — и почти наверняка прочитаете о стеклянной задней панели и металлических гранях. Но когда я взял устройство в руки, у меня возникли сомнения: что-то оно на стекло не похоже. У младшей модели X8 Pro задняя панель стеклянная — не может же быть, чтобы в Pro Max поставили пластик? Может. Описание в официальном магазине Xiaomi подтверждает догадку: китайский Redmi Turbo 5 Max, прямой аналог этой модели, действительно сделан из стекла и металла, но для глобального рынка смартфон упростили, заменив заднюю крышку на стеклопластик. Xiaomi 17T, по крайней мере, не скрывает своей пластиковости — у него даже боковая рамка пластиковая, что для предфлагмана выглядит странно.

Что касается удобства, фаворитом является более компактный 17T, хотя если бы Poco был чуть уже, я бы выбрал его из-за лучшей развлекательной функции. Оба устройства хорошо собраны, по толщине они схожи. У Poco защита корпуса соответствует стандарту IP69K, а у Xiaomi — IP68, но здесь не стоит питать иллюзий: ни один производитель не считает попадание воды гарантийным случаем, поэтому и при IP68, и при IP69K — ответ сервиса будет одинаковым: починим, но за ваш счёт.

Производительность: нюансы, о которых умалчивают бенчмарки

Даже человек, далекий от смартфонов, по названиям процессоров угадает победителя: Dimensity 9500s в Poco против Dimensity 8500 Ultra в Xiaomi. Тесты подтверждают — Pro Max быстрее примерно на 20–25 %. Влияет ли это на скорость запуска приложений? Нет, память у обоих одинаково быстрая, и в повседневном использовании разницы вы не почувствуете. А вот в играх Poco позволяет выставить более высокие настройки графики — здесь преимущество реальное.

Но есть нюансы, которые становятся заметны только со временем. Xiaomi 17T снижает производительность позже — минут на 10–15, поскольку Dimensity 8500 Ultra менее подвержен тротлингу. То есть при длительной игровой сессии разрыв сокращается. Зато после выхода HyperOS 4 именно у Poco X8 Pro Max больше шансов получить так называемые флагманские функции обновления, которые в основном касаются интерфейса системы.

Камеры: Poco — не конкурент? Не совсем

Утверждение «Xiaomi 17T фотографирует лучше» верно лишь отчасти. Да, у него есть телеобъектив с пятикратным зумом и оптической стабилизацией, тогда как Poco обходится основной камерой и широкоугольным объективом. Но у основной камеры X8 Pro Max есть недооценённое преимущество — светосила f/1.5 против f/1.7. На практике, даже несмотря на меньший сенсор, это позволяет Poco увереннее снимать при недостатке света — вечером на неосвещённой улице разница в его пользу.

Снято на Poco X8 Pro Max

В целом эти смартфоны снимают по-разному, и различия в основном заключаются в обработке кадра, а не в «железе» — здесь уже дело вкуса. А вот в плане видео Xiaomi 17T недосягаем для Poco, это видно сразу — и по работе стабилизации, и по цветопередаче. Если вы снимаете детей, путешествия или контент для соцсетей — этот пункт может перевесить всё остальное.

Доступно на Xiaomi 17T (телеобъектив).

Звук, связь и вибрация

Заметное преимущество Poco здесь одно — Wi-Fi 7 против Wi-Fi 6e у Xiaomi. Решающей роли это не играет, но если вы покупаете смартфон на 4–5 лет и планируете когда-нибудь обновить роутер, запас не помешает. Датчики приближения у обоих виртуальные, к качеству связи претензий нет. А вот звучат устройства по-разному: Xiaomi 17T даёт более детализированный и объёмный звук, тогда как Poco, несмотря на громкое приставку Pro Max, звучит как типичный среднячок. Вибрацию отнесу к категории «ничья» — различия я связываю скорее с габаритами корпусов, чем с самими вибромоторами.

Вместо заключения

Пытаясь честно ответить на вопрос «какой лучше», я пришёл к следующим выводам. Если мысленно поменять эти смартфоны местами — представить, что 17T — это средний класс, а Poco ближе к флагманам, — диссонанс вызовет лишь отсутствие телеобъектива. Xiaomi 17T очень старается убедить, что он на класс выше, но при схожей цене для человека, который не ставит камеру превыше всего, это не так: кроме телеобъектива, у него нет ни одной характеристики действительно более высокого уровня.

Итак, с аккумулятором на 8500 мА·ч и запасом производительности на 3–4 года вперед Poco X8 Pro Max выглядит более целостным устройством, которое лучше оправдывает свою цену. Мой выбор — именно он. Если же видео и зум для вас важнее автономности — берите 17T и не оглядывайтесь.

Напомним, что китайские версии этих устройств живут своей собственной жизнью. Ранее мы писали о Redmi Turbo 6 Max — преемнике того самого «донора», из которого глобальный рынок получает смартфоны серии Poco X.