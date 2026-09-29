UGREEN представила чехол, который добавляет к iPhone 18 Pro цветной экран на задней панели

Аксессуар получил название Magic E-ink Screen Case. Его заднюю панель занимает экран на основе технологии электронных чернил с поддержкой шести цветов. Пользователь может передать на него изображение со смартфона, чтобы обновить дизайн чехла без замены самого аксессуара.

Как сообщает Yanko Design, управление осуществляется через мобильное приложение. Помимо фотографий, панель можно использовать для обоев, заметок или QR-кодов. Например, на задней панели телефона можно разместить краткое напоминание или контактную информацию в виде изображения.

Что умеет дополнительный дисплей

Главная особенность электронной бумаги — способность удерживать изображение без постоянного питания. Энергия требуется для обновления изображения, а после этого оно остается на экране. Поэтому статичное изображение не требует непрерывной работы дисплея, как в случае с обычными смартфонными панелями.

Возможности такого решения сосредоточены на отображении неподвижного контента. Воспроизведение видео, просмотр изображения с камеры в режиме реального времени или работа полноценного интерфейса смартфона для этого чехла не предусмотрены. Фото или заметка будут оставаться на задней панели, пока владелец не заменит их через приложение.

Также предусмотрены защитные элементы: чехол имеет утолщённые бортики, амортизирующие углы и приподнятый край вокруг блока камер. Последний помогает избежать контакта объективов с поверхностью, когда телефон кладут задней панелью вниз. Аксессуар был представлен, в частности, в бордовом цвете.

В то же время вопрос о совместимости с беспроводной зарядкой и магнитными аксессуарами MagSafe остается неясным. Подтверждения того, что дополнительный экран делает их использование невозможным, пока нет.

По данным TechRadar, новинку анонсировали для Китая. Цена и планы по международным продажам ещё предстоит уточнить. Размеры и разрешение панели в опубликованном описании также не указаны, поэтому оценить читаемость мелкого текста и детализацию фотографий пока сложно.