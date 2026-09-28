С автомобилем можно будет поговорить: Mitsubishi внедряет Google Gemini

Владельцам совместимых автомобилей Mitsubishi больше не придется подбирать точные голосовые команды, чтобы автомобиль понял их запрос. Компания начала внедрять Google Gemini в европейские модели с заводской системой Google built-in. Водители смогут активировать нового ИИ-помощника вместо Google Assistant.

Обновление касается автомобилей со встроенными сервисами Google. Для этого недостаточно одной только поддержки Android Auto. На официальном сайте Mitsubishi Motors Europe среди моделей с Google built-in указаны ASX, Grandis и электромобиль Eclipse Cross.

Автомобиль поймет пожелания без заранее заученных команд

Главное изменение — возможность формулировать запросы на естественном языке. Вместо короткой команды для поиска ресторана водитель сможет объяснить, какое именно заведение ему нужно: например, место с пиццей, уютной атмосферой и хорошими отзывами по пути к месту назначения.

Gemini должен учитывать эти пожелания, находить подходящие варианты и использовать информацию из отзывов. Это позволит задавать более подробные вопросы, для которых раньше приходилось самостоятельно просматривать результаты поиска на экране.

Возможности помощника охватывают навигацию, мультимедиа и коммуникацию. Кроме того, он сможет отвечать на вопросы о самом автомобиле. Конкретный набор доступных функций будет зависеть от модели, комплектации и поддерживаемых сервисов.

Цель такого обновления — упростить взаимодействие с мультимедийной системой во время поездки. Поиск нужной функции в меню можно будет заменить голосовым запросом. При этом естественный разговор с ассистентом не избавляет от необходимости следить за дорогой.

Как активировать Gemini и как обстоят дела с украинским языком

Для перехода на Gemini необходимо войти в свою учетную запись Google в мультимедийной системе автомобиля. Также требуются совместимые языковые настройки и доступ к Интернету для работы облачных функций.

Переход является добровольным. Как поясняет Google в справке для автомобилей с встроенной системой Google, владелец совместимого автомобиля увидит на экране предложение активировать Gemini. Его можно принять или отклонить. Впоследствии перейти на нового помощника или вернуться к Google Assistant можно в настройках.

Для украинских водителей есть важный нюанс: украинский язык отсутствует в опубликованном Mitsubishi списке языков первого этапа запуска. Среди заявленных — английский, немецкий, французский, итальянский и испанский. Сроки добавления украинского языка компания в этом сообщении не указала. Перечень приведен в официальном анонсе Mitsubishi.

Запуск в Европе также не означает, что эта функция будет автоматически доступна для всех автомобилей в Украине. Поддержка зависит от региона, комплектации и настроек системы.

Встроенное приложение Gemini работает непосредственно в мультимедийной системе автомобиля, поэтому для его запуска не требуется запускать приложение со смартфона через Android Auto. Однако совместимость конкретного автомобиля и доступность сервиса следует проверять отдельно — особенно если автомобиль был привезен с другого рынка.