Подвеска, как у дорогих автомобилей: китайский мотоцикл Benda Rock 707 самостоятельно опускается на остановках

Массивный V-образный двигатель, низкая посадка, широкие колеса и неспешные путешествия — именно с таким набором обычно ассоциируются мотоциклы-круизеры. Benda решила дополнить эту формулу электроникой, которая помогает водителю во время остановок, маневрирования и движения в пробках.

Новый Rock 707 сохранил характерные пропорции классического круизера, 16-дюймовые колеса и ременной привод заднего колеса. При этом его главные особенности скрыты под сиденьем и в механизме управления сцеплением. По сообщению производителя, модель начала поступать на европейский рынок в середине сентября.

Benda Rock 707 самостоятельно регулирует высоту посадки

Вместо обычной задней подвески мотоцикл получил двухкамерную пневматическую систему с электронным управлением. Она учитывает нагрузку от водителя и пассажира, адаптируется к дорожным условиям и регулирует высоту мотоцикла.

Сиденье может располагаться на высоте от 690 до 720 мм, тогда как номинальное значение составляет 705 мм. На остановке система позволяет опустить мотоцикл, чтобы водителю было проще поставить ноги на землю. После начала движения подвеска возвращается в верхнее положение.

Подвеска Benda Rock 707

Дiapазон в три сантиметра может показаться небольшим, но снаряженная масса Rock 707 составляет 235 кг. Для невысокого мотоциклиста более уверенная опора ногами имеет практическое значение, особенно на парковке, на неровной поверхности или при медленном маневрировании.

Сама идея автоматической регулировки высоты уже используется в мотоиндустрии. Например, Harley-Davidson предлагает систему Adaptive Ride Height для линейки Pan America. Особенность Benda заключается в том, что функционал, аналогичный по назначению, появился в круизере среднего класса.

Сцепление осталось, но рычагом можно не пользоваться

Вторая примечательная технология — BEC MK-III, электронное управление сцеплением. Мотоцикл оснащен шестиступенчатой коробкой передач и обычным рычагом на руле, однако система может самостоятельно управлять сцеплением при трогании с места, переключении передач и остановке.

Водитель сохраняет контроль над выбором передач. Автоматизирована именно работа сцепления, поэтому называть такую трансмиссию полностью автоматической было бы неверно. При желании в любой момент можно вернуться к ручному управлению.

Наиболее ощутимой эта помощь должна быть в городском движении, когда приходится постоянно останавливаться и снова трогаться с места. Она также сокращает количество действий при медленных маневрах.

Подобную концепцию использует Honda E-Clutch: водитель переключает передачи, а электроника берет на себя управление сцеплением. Yamaha с системой Y-AMT пошла дальше и автоматизировала также переключение передач. Benda выбрала вариант, который сочетает помощь электроники с привычной механикой управления.

Китайский мотоцикл уже не обязательно дешевле японского

Rock 707 оснащен двухцилиндровым V-образным двигателем с жидкостным охлаждением объемом 692 см³. Он развивает 73 к. с. при 9000 об/мин и 68 Н·м при 6500 об/мин.

В комплект оснащения также входят:

электронная дроссельная заслонка и круиз-контроль;

ABS и система контроля тяги;

3,6-дюймовый TFT-дисплей с яркостью 800 нит;

топливный бак объемом 16 литров;

передний тормозной диск диаметром 320 мм и задний — 260 мм.

Колесная база составляет 1550 мм. Спереди установлена перевернутая телескопическая вилка, а ременная передача дополняет характерную для круизеров конструкцию.

Итак, Benda делает ставку на мощность и комплектацию, а не только на более низкую цену. Указанные суммы относятся к польскому рынку и не определяют стоимость этих мотоциклов в Украине.

Китайские производители меняют подход к конкуренции

Rock 707 демонстрирует, как электронные системы постепенно распространяются на новые классы мотоциклов. Адаптивная высота посадки и автоматизированное сцепление уже известны рынку по отдельности, однако их сочетание в таком круизере выделяет эту модель среди более традиционных конкурентов.

Для покупателя это означает более широкий выбор: наряду с более простой конструкцией появляется альтернатива, в которой часть повседневной работы берет на себя электроника. Rock 707 сохраняет классический внешний вид, но предлагает существенно иной подход к удобству управления.