США перевели программу по созданию новой ядерной боеголовки W93 на следующий этап

Программа W93/Mk7 прошла контрольный этап Milestone B и перешла к фазе инженерной разработки и подготовки к производству — Engineering and Manufacturing Development. Об этом ВМС США сообщили 24 сентября. Решение о переходе было принято ранее в этом году, но точную дату военные не указали.

W93 предназначена для баллистических ракет подводных лодок, а Mk7 — это система возвращения в атмосферу, в которой будет размещаться боеголовка. По определению ВМС, это первая за почти четыре десятилетия запущенная в США программа по созданию новой ядерной боеголовки в комплексе с такой системой.

Переход к следующему этапу ещё не означает начала серийного производства или поступления оружия на вооружение. Теперь разработчики сосредоточатся на завершении производственного проекта и проверке возможности изготовления системы в соответствии с требованиями флота. В сентябрьском сообщении дата её развертывания не была объявлена.

Новая программа будет основываться на проверенных решениях

Разработкой занимаются ВМС совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности США (NNSA) и его лабораториями. Как указано в справке NNSA, ключевые ядерные компоненты W93 будут основан на конструкциях, которые уже находятся на вооружении или проходили испытания.

В то же время в систему планируется интегрировать современные технологии для повышения безопасности и упрощения производства, обслуживания и сертификации. По мнению NNSA, для подтверждения её характеристик не потребуются дополнительные ядерные взрывные испытания.

В настоящее время американские стратегические подводные лодки оснащены боеголовками W76 и W88. W93 призвана снизить зависимость от W76 и обеспечить морское ядерное сдерживание в период перехода от подводных лодок класса «Огайо» к новому классу «Колумбия».

Параллельно США работают над дальнейшей модернизацией ракет Trident II в рамках программы D5LE2. Таким образом, W93/Mk7 является частью более широкой программы модернизации морских стратегических сил, которая охватывает подводные лодки, ракеты, боеголовки и производственную инфраструктуру.