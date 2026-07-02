Одна из стран Европы полностью отказалась от стационарных телефонов

Финляндия окончательно распрощалась со стационарной телефонной связью. 30 июня в стране должен был прозвучать последний звонок через традиционную сеть фиксированной связи, после чего оператор Elisa прекратил её работу для частных клиентов и бизнеса.

Стационарная телефония функционировала в Финляндии ещё с 1880-х годов. В XX веке страна была одним из активных пользователей этой технологии: уже в 1960-х годах Финляндия входила в число лидеров Европы по количеству стационарных подключений, а пик популярности домашних телефонов пришелся на начало 1990-х годов.

После этого популярность проводной связи начала стремительно снижаться. Главной причиной стало развитие мобильных телефонов и сетей, а также распространение интернет-телефонии. Символично, что именно Финляндия стала одной из стран, где мобильная индустрия развивалась особенно быстро благодаря Nokia.

Почему отключили стационарные телефоны

Elisa оставалась последним крупным оператором в Финляндии, который до сих пор поддерживал стационарную телефонную сеть. Другие компании отказались от этой технологии раньше: Telia прекратила предоставление услуги ещё в 2019 году, а DNA завершила поддержку стационарных сетей в начале 2026 года.

Фактически речь идет не об исчезновении голосовой связи, а об отказе от устаревшей инфраструктуры. Звонки по-прежнему доступны через мобильные сети, интернет-связь и современные цифровые сервисы.

Для телекоммуникационного рынка это показательный момент: страны постепенно отказываются от медных телефонных линий, которые на протяжении десятилетий были основой домашней связи. Их заменяют мобильные сети, оптоволокно и VoIP-решения.

Финляндия стала ещё одним примером того, как быстро меняется телекоммуникационная инфраструктура. Технология, которая когда-то была символом прогресса, окончательно уступила место цифровым сервисам.