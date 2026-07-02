Одна з країн Європи повністю відмовилася від стаціонарних телефонів

Фінляндія остаточно попрощалася зі стаціонарним телефонним зв’язком. 30 червня в країні мав пролунати останній дзвінок через традиційну fixed-line мережу, після чого оператор Elisa припинив її роботу для приватних клієнтів і бізнесу.

Стаціонарна телефонія працювала у Фінляндії ще з 1880-х років. У XX столітті країна була одним із активних користувачів цієї технології: вже у 1960-х Фінляндія входила до лідерів Європи за кількістю стаціонарних підключень, а піку домашні телефони досягли на початку 1990-х.

Після цього популярність дротового зв’язку почала швидко падати. Головною причиною став розвиток мобільних телефонів і мереж, а також поширення інтернет-телефонії. Символічно, що саме Фінляндія стала однією з країн, де мобільна індустрія розвивалася особливо швидко завдяки Nokia.

Чому стаціонарні телефони відключили

Elisa залишалася останнім великим оператором у Фінляндії, який ще підтримував стаціонарну телефонну мережу. Інші компанії відмовилися від цієї технології раніше: Telia припинила надання послуги ще у 2019 році, а DNA завершила підтримку стаціонарних мереж на початку 2026-го.

Фактично мова йде не про зникнення голосового зв’язку, а про відмову від застарілої інфраструктури. Дзвінки й надалі доступні через мобільні мережі, інтернет-зв’язок і сучасні цифрові сервіси.

Для телеком-ринку це показовий момент: країни поступово відмовляються від мідних телефонних ліній, які десятиліттями були основою домашнього зв’язку. Їх замінюють мобільні мережі, оптоволокно та VoIP-рішення.

Фінляндія стала ще одним прикладом того, як швидко змінюється телеком-інфраструктура. Технологія, яка колись була символом прогресу, остаточно поступилася місцем цифровим сервісам.