Realme GT5 Pro зі Snapdragon 8 Gen 3 отримає пам’ять LPDDR5x і UFS 4.0

Компанія Realme розкрила подробиці про частину характеристик свого флагманського смартфона GT5 Pro, який буде представлений на початку грудня. Про це повідомляє портал Gizmochina.

Так, в опублікованих промопостерах підтверджено наявність чіпа Snapdragon 8 Gen 3, швидкої оперативної та вбудованої пам’яті LPDDR5x і UFS 4.0 відповідно. Раніше в мережі вже спливали результати проходження бенчмарка Geekbench невідомим смартфоном Realme з номером моделі RMX3888, яким імовірно є GT5 Pro. Той витік підтвердив наявність у пристрої 24 ГБ оперативної пам’яті.

Разом з тим, компанія оголосила, що Realme GT5 Pro отримає “передову систему охолодження” 3VC Iceberg площею 12000 кв. мм. Нововведення дасть змогу в шість разів знизити теплопровідність і температуру ядра процесора до 21,8 градуса Цельсія, стверджує Realme.

З чуток, Realme GT5 Pro отримає 6,78-дюймовий вигнутий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 144 Гц, потрійну камеру: основний датчик Sony LYT-808 на 50 Мп з OIS, ультраширококутний на 8 Мп і 50-мегапіксельний телеоб’єктив IMX890 з триразовим оптичним зумом. Акумулятор ємністю 5400 мАг має отримати дротову зарядку на 100 Вт і бездротову потужністю 50 Вт.

Презентація Realme GT5 Pro відбудеться в Китаї 4 грудня. Про доступність пристрою за межами КНР не повідомляють.