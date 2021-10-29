Власники AirPods 3 скаржаться на погану якість навушників

Продукція Apple вважається еталоном за якістю складання, тому користувачі, яким потрібні надійні гаджети, рік у рік заносять гроші в кишеню купертинівців. Так сталося з новими бездротовими навушниками фірми AirPods 3.





Днями перші покупці почали отримувати свої навушники, проте замість захоплення багато хто зазнав розчарування – новинка має серйозні проблеми з якістю виготовлення.

На що скаржаться?

У китайській соцмережі Weibo публікують фотографії з вадами, які є неприйнятними для продукту за такі гроші. Користувачі повідомляють про люфт конструкції в місці стику, залишки клею на зовнішній стороні корпусу і грубі краї навушників.

Останній момент не тільки псує зовнішній вигляд аксесуара, а й заважає нормально ним користуватися – AirPods 3 дряпають вуха, а деякі скаржаться на статичний шум і відтворення сторонніх звуків.

Виявлено закономірність, що більшість проблемних екземплярів було зроблено у В’єтнамі, але брак зустрічається і в навушниках, зібраних у Китаї. Один з інсайдерів повідомив, що дефектною виявилася лише перша партія, але перевірити цю інформацію поки що не можна. Блогер Kang припускає, що винна служба з контролю якості, через яку браковані моделі «вийшли до друку».

Поки що проблеми з AirPods 3 спостерігаються тільки в Китаї, жителі інших країн на якість навушників не скаржилися. Отже, якщо ви хотіли брати новинку, не варто змінювати плани. Просто краще трохи почекати з покупкою, доки до магазинів не завезуть нові ревізії.