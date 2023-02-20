Xiaomi поставила хрест на 13 популярних смартфонах

Китайська компанія Xiaomi припинить оновлення 13 популярних смартфонів, що викликало занепокоєння багатьох користувачів. Згідно з повідомленням, опублікованим на офіційному сайті бренду, підтримка цих пристроїв буде припинена через те, що вони більше не відповідають стандартам, встановленим компанією для оновлень.

Йдеться про моделі:

Redmi K40, K40 Gaming, K40 Pro та K40 Pro+

Xiaomi 11X та 11X Pro

Xiaomi 11i

POCO F3 та F3 GT

Redmi Note 10 Pro

POCO X3 GT

Xiaomi 10S

Xiaomi 11 Lite 5G

Всі перелічені девайси вийшли в 2021 році і ними продовжують користуватися мільйони людей. Після припинення підтримки пристрої все ще функціонуватимуть, але перестануть отримувати оновлення безпеки та нові функції, які Xiaomi випускає для своїх нових моделей.

Користувачі висловили своє невдоволення таким рішенням компанії та пишуть на форумах, що це може стати приводом для того, щоб вони перейшли до інших брендів. Xiaomi у свою чергу заявила, що оновлення будуть випускатися для нових пристроїв, і закликала користувачів оновити свої смартфони, якщо вони хочуть продовжувати отримувати підтримку і нові функції.