Гадюки та морські блохи: чого чекати відпочиваючим на морських курортах України
Експерти застерігають туристів, які вирушають на Азовське море відпочивати, бути вкрай обережними, так як на курорті з’явилося кілька проблем, які можуть привести до сумних наслідків. Фауна, представники якої перекочували в цю область, заважає людям отримувати задоволення і навіть може бути небезпечною для життя.
Небезпеки, яких не очікуєш
У минулому році найголовнішою проблемою для відпочиваючих стали медузи. Ці істоти заполонили пляж, засмітили берег, а також не давали людям плавати, так як при дотику боляче жалили. Зараз туристи, які прибули в Кирилівку в червні, повідомляють про появу перших медуз. Поки їх не надто багато, проте проблема залишається актуальною. Крім даних екземплярів існує ще дві істоти, які доставляють куди більше клопоту.
- Морські блохи. Ці ракоподібні є вкрай сильним подразником, тому що вони живуть в морі біля берега, люблять поласувати людською кров’ю і нападають у великих кількостях. Вони обліплюють людину, яка плаває у воді, і наносять невеликі ранки, за рівнем болю нагадуючі комарині.
- Степові гадюки. У лікарні Кирилівки надійшло вже дві людини, які постраждали від укусів отруйних змій – степових гадюк. Ці істоти можуть бути дуже небезпечними, тому що їх отрута може викликати сильну алергічну реакцію у постраждалого, в деяких ситуаціях призводять до летального результату. Змії живуть біля води, при появі поруч людини намагаються втекти, але при контакті кусають.
Небезпека в тому, що сироватки для нейтралізації отрути в місцевих лікарнях немає, тому туристам потрібно вести себе гранично уважно.
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