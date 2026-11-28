2026 рік запам’ятається масштабною кризою на ринку пам’яті. Дорожчає майже вся техніка — від модулів оперативної пам’яті, SSD та відеокарт до смартфонів, планшетів і ноутбуків. Попри цей невеселий фон, виробники не припиняли дивувати, і на ринку смартфонів вистачало справді цікавих новинок — від складаних «книжок» до звичних моноблоків зі своїми унікальними фішками.

Ми зібрали десять смартфонів, які найбільше вразили у 2026 році, і для кожного вказали ціну в гривнях. Там, де модель офіційно продається в Україні, наводимо ціни українських магазинів.

Honor Robot Phone — робот усередині

Мабуть, найнезвичніший смартфон року. Honor поєднала звичний моноблок із роботизованою камерою на 200 Мп, встановленою на багатоосьовому титановому підвісі. Камера ховається в задньому блоці, висувається натисканням кнопки, може повертатися на 360 градусів і стежити за об’єктом у кадрі за допомогою ШІ. Є навіть режим робота, у якому об’єктив пританцьовує в такт музиці.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Висувна камера Honor Robot Phone на титановому підвісі

Це не виставковий концепт, а серійний пристрій, хоча офіційно він продається лише в Китаї. Решта начинки флагманська — OLED-екран 6,31 дюйма на 120 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 7060 мА·год із дротовою зарядкою 120 Вт і бездротовою 50 Вт, перископ на 200 Мп, ширококутна і фронтальна камери по 50 Мп. Ціна стартує з 9990 юанів, тобто приблизно 58,4 тис. грн.

iPhone Duo — перша «розкладачка» Apple

Апарат вийшов неоднозначним. Є повідомлення про тріснуті екрани в перших покупців, сторонні застосунки не завжди добре адаптовані під два дисплеї, а телеоб’єктива й Face ID немає. Проте Apple нарешті вийшла на ринок складаних смартфонів, і похвалити новинку є за що.

Зовнішній екран iPhone Duo має 5,4 дюйма, внутрішній — 7,6 дюйма

Внутрішній 7,6-дюймовий екран із матовим покриттям не відблискує і майже не має складки. Чип A20 Pro за 2-нм техпроцесом, титанова рамка, скло Ceramic Shield 2 і захист IP68 теж записуємо в плюси. Фронтальна камера захована під екраном, а фірмова анімація під час складання вже підкорила соцмережі. Поява iPhone Duo має підігріти інтерес до складаних смартфонів загалом. У США він коштує від 2000 доларів, а в Україні — від 133 999 грн за версію на 256 ГБ до 213 999 грн за 2 ТБ.

Huawei Mate X8 — магнітне вирівнювання екрана

Якщо Apple маскує складку матовим покриттям, то Huawei пішла іншим шляхом. З обох боків шарніра встановлені магніти, які під час розкладання притягують тонку металеву підкладку OLED-матриці й розпрямляють її. Ідеально рівною поверхня не стає, але сам підхід вартий уваги.

Huawei Mate X8 у різних кольорах

Корпус став ще тоншим — 4,2 мм у розкладеному вигляді, обидва екрани трохи більшими (8,2 і 6,54 дюйма), процесор оновили до Kirin 9050 Pro, а батарею збільшили до 6200 мА·год. Камери — основна 50 Мп, телевік 50 Мп і ширококутна 40 Мп плюс спектральний сенсор. У Китаї Mate X8 коштує від 12 999 юанів, або близько 76 тис. грн.

Honor Magic 9 Pro Max — співпраця з ARRI

Для тих, кому не потрібні роботизовані експерименти, Honor випустила класичний флагман. Дизайн нагадує останні iPhone Pro, але масивна «шайба» в поєднанні з двома меншими камерними «колодязями» виглядає свіжо, а зелена версія особливо ефектна.

Honor Magic 9 Pro Max у трьох кольорах

Фотосистему розробили разом з ARRI, яка виробляє професійне кінообладнання. Тут два сенсори по 200 Мп (основний і перископ із 3,5-кратним зумом), профіль ARRI LogC3, 14 кінематографічних пресетів і окремий сопроцесор Honor H1. Фронтальна камера квадратна, на 55 Мп, тож селфі можна робити вертикально й горизонтально, не повертаючи смартфон. Решта — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, батарея на 8800 мА·год, зарядка 100 Вт по дроту й 80 Вт бездротова, екран до 10 000 ніт та захист IP68/IP69/IP69K. Глобальна ціна стартує з 1460 доларів (приблизно 66,1 тис. грн), а в українських магазинах модель поки очікується.

Oppo Find X10 Pro Max — 653 Мп загалом

Перший на ринку смартфон одразу з трьома камерами по 200 Мп з налаштуванням Hasselblad. Основний сенсор має розмір 1/1,3 дюйма, телевік і ширококутна камера — по 1/1,56 дюйма. Разом із фронтальною камерою на 50 Мп і 3,2-мегапіксельним датчиком кольорокорекції виходить ті самі 653 Мп. Усі задні камери знімають 4K при 120 кадрах.

Oppo Find X10 Pro Max отримав три камери по 200 Мп

Начинка теж топова — OLED-екран на 144 Гц, MediaTek Dimensity 9600 Pro, батарея 8000 мА·год, зарядка 80 і 50 Вт, захист IP66/68/69 та ультразвуковий сканер відбитків. У Китаї базова версія коштує 6799 юанів, тобто приблизно 39,8 тис. грн.

Huawei Pura X View — широкий моноблок

Тонкий смартфон із широким 6,39-дюймовим екраном більше схожий на міні-планшет, але покупцям він сподобався. Модель стала хітом у Китаї, а за даними інсайдерів, у 2027 році широкі смартфони готують Xiaomi, Oppo та Vivo. Сама Huawei вже запустила суббренд OSTA, першим пристроєм якого став такий самий широкий O1 Pro.

Huawei Pura X View з широким екраном 6,39 дюйма

Pura X View має товщину всього 6,68 мм, OLED-екран яскравістю до 6500 ніт, батарею на 7000 мА·год, основну камеру на 200 Мп, процесор Kirin 9030S і захист IP69. Ціна в Китаї — від 5999 юанів, або близько 35,1 тис. грн.

Xiaomi 18 Pro — компактний флагман із заднім екраном

Xiaomi 18 Pro при діагоналі 6,4 дюйма отримав оптику Leica і дві камери по 200 Мп — основну й телевік. На спинці є додатковий OLED-екран на 2,7 дюйма, де можна виводити годинник, сповіщення, керування музикою і навіть видошукач камери.

Xiaomi 18 Pro отримав додатковий екран на задній панелі

Всередині Snapdragon 8 Elite Gen 6, батарея на 6000 мА·год із зарядкою 90 Вт по дроту й 50 Вт бездротово, а також яскраві червона й синя розцвітки. Смартфон офіційно продається в Україні від 66 999 грн за версію 12/256 ГБ, а старший Xiaomi 18 Pro Max — від 74 999 грн.

Honor WIN RT 2 — 12 070 мА·год

Китайські бренди продовжують змагатися в ємності акумуляторів, і станом на кінець 2026 року рекордсменами залишаються ігрові Honor WIN RT 2 і WIN Turbo 2. Батарея на 12 070 мА·год вміщається в корпус завтовшки 8,5 мм і вагою 238 г, тоді як iPhone 18 Pro Max товщий і важчий.

Honor WIN RT 2 з акумулятором на 12 070 мА·год

Під кришкою Snapdragon 8 Elite Gen 5 з активним охолодженням вентилятором, зарядка 90 Вт і реверсивна 27 Вт, OLED-екран на 185 Гц і захист IP68/69/69K. Бездротової зарядки немає. У Китаї WIN RT 2 коштує від 3999 юанів, тобто приблизно 23,4 тис. грн.

Vivo X300 Ultra — унікальна основна камера на 35 мм

Головна особливість цього камерофона — основна камера з фокусною відстанню 35 мм замість звичних 23–24 мм. Об’єкти в кадрі виглядають ближче, що зручно для портретів і вуличної зйомки. Основа побудована на великому 1/1,12-дюймовому сенсорі Sony LYTIA 901 на 200 Мп, перископ отримав 200-Мп Samsung ISOCELL HP0 із 3,7-кратним зумом.

Vivo X300 Ultra з основною камерою на 35 мм

Решта — Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 6600 мА·год із зарядкою 100 і 40 Вт, екран на 144 Гц, захист IP68/IP69. На відміну від попередника, смартфон продається і глобально, а в українських магазинах його можна знайти приблизно від 60 тис. грн.

Motorola Signature 27 — преміум без «але»

Від Motorola зазвичай не чекаєш нічого видатного, але Signature 27 здивував. Компанія офіційно дозволяє встановити замість Android 17 захищену GrapheneOS і обіцяє сім років оновлень. Екран Extreme AMOLED Duo видає до 12 000 ніт, а поруч з основною камерою Sony LYTIA L910 на 50 Мп, перископом на 200 Мп і ширококутною на 50 Мп стоїть датчик EVS, який уперше використали в смартфоні для чіткішої зйомки динамічних сцен.

Motorola Signature 27 отримав звук від Bang & Olufsen

Всередині Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 з 3D-випарною камерою площею 8384 мм², батарея на 7000 мА·год, Wi-Fi 8, Bluetooth 7 і звук від Bang & Olufsen. У Європі смартфон коштує від 1399 євро, або близько 70,6 тис. грн.

Що ще варто згадати

Samsung Galaxy S26 Ultra отримав Privacy Display, що приховує вміст екрана від сторонніх очей. iPhone 18 Pro Max — менший Dynamic Island, чип A20 Pro та основна камера зі змінною діафрагмою. OnePlus 16 вразив екраном на 185 Гц і батареєю на 9000 мА·год, а iQOO 15 Ultra став одним із найкращих ігрових смартфонів року. Серед складаних варто відзначити Galaxy Z Fold 8 у «паспортному» форматі, Huawei Pura X Max і Xiaomi 18 Fold. Sony Xperia 1 VIII запам’ятався новим камерним блоком і «чесними» фото без агресивної ШІ-обробки, а RugOne XSnap 7 Pro — захищеним корпусом зі знімною екшн-камерою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що глава Honor порадив не поспішати з покупкою iPhone Duo. Компанія готує на березень 2027 року власний широкий складаний смартфон, екран якого, за словами Лі Цзяня, взагалі не матиме помітної складки.