Експерти розповіли, чи потрібно закривати додатки на Android

Почнемо з того, що закривати фонові програми – це звичка людей, у яких ніколи не було айфона. Як кажуть розробники iOS там це не потрібно, і навіть заохочується у вигляді додаткової автономності. Але зараз трохи про інше.





На Android смартфонах потрібно примусово закривати додатки, або все-таки можна цього не робити? Що буде з нашим пристроєм, якщо ми ніколи не будемо вивантажувати програми. Постараємося максимально коротко і зрозуміло розписати цю тему. І так, поїхали!

Звідки взялося «правило» постійно закривати додатки з меню багатозадачності

Як ми знаємо, кожен відкритий додаток витрачає оперативну пам’ять нашого смартфона. Коли ми ним активно користуємося, тоді додаток бере по максимуму. А коли він в фоні – тоді самий мінімум, який потрібен для фонової роботи.

Відповідно якщо додаток працює і телефон віддає йому ресурси, тоді автономність і продуктивність повинна трохи просісти. І це логічно, але чи істотно?

Саме з цих причин виникло це «правило». Але може все-таки це черговий міф?

Чи впливають фонові додатки на продуктивність смартфона

Почнемо з продуктивності. Фонові процеси дійсно беруть трохи ресурсів із загальної оперативної пам’яті пристрою. Але з огляду на кількість ОЗП в сучасних Android смартфонах, це не так критично.

Заперечувати не варто, що на перших смартфонах, де вони «дуже важко» відкривали ті ж браузери, фонові процеси споживали ОЗП, і там їх потрібно було обов’язково закривати, щоб смартфон працював швидше.

Зараз же, якщо ви відкриєте кілька десятків додатків, і залишите їх у фоновому режимі, втрати продуктивності не будуть помітні. Особливо якщо говорити про флагмани. У тестах може продуктивність трохи просяде, але ось під час користування ви цього точно не помітите.

Ще один факт: це нові можливості Android, які з’явилися в одній з останніх версій. Він навчився самостійно вивантажувати невикористовувані програми з ОЗП. І якщо вони і залишаються в меню багатозадачності, то при відкритті виконається новий вхід в додаток, починаючи зі стартового екрану завантаження.

А в деяких версіях прошивки є свій ліміт по фоновим додаткам. Точних цифр не пам’ятаємо, але, наприклад: якщо у вас відкрито 30 додатків, то кожне наступне відкриття нового закриває перший. Це означає, що запустити більше 30-ти додатків в фоні система не дозволить.

Тому як на нас – це міф, що фонові програми помітно впливають на продуктивність смартфона.

Чи втрачається автономність якщо ніколи не закривати фонові процеси

Якщо брати до уваги той факт, що в фоновій роботі програми споживають ресурси смартфона (хоч і небагато), то вона повинна губитися. Самим, на жаль, провести цей тест поки немає можливості, але як тільки так відразу 🙂 А поки будемо користуватися, тим, що є.

Сучасні АКБ мають досить велику ємність. А найбільший споживчий елемент – це дисплей. На його фоні, втрати автономності через фонову роботи додатків, ми не помітимо. Плюс до всього, нова версія Android вміє самостійно регулювати фонову роботу.

У мережі нам вдалося знайти кілька тестів. Вони хоч і не зовсім правильні, але деяке уявлення про це дати можуть.

Під час тесту використовувався один смартфон. Один цикл (від 100 до 0) смартфон використовувався для серфінгу, але при кожному виході з програми людина закривала фонові додатки з меню багатозадачності. У другому циклі відбувалося все так же, тільки меню багатозадачності не вивантажувалось. І як не дивно, істотної втрати автономності не відбулося.

Тому з цього всього можна зробити висновок: більшість «правил», пов’язаних з фоновими додатками можна віднести до міфів. Тому закривати додатки в обов’язковому порядку не потрібно. Система сама піклується про продуктивність і автономність.

А якщо ж ці додатки взагалі ніколи не вивантажувати, то нічого критичного не станеться. Автономність не губиться, та й продуктивність теж. Система сама вивантажує всі неактивні застосування з фону, а в меню багатозадачності просто залишається останнім те, що ви відкрили.