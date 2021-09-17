Названо 9 головних відмінностей iPhone від Android-смартфонів

Перехід з Android на iPhone – завдання не з простих, і вже точно здивує багатьох користувачів. Саме тому важливо знати про відмінності між двома різними пристроями.





Купівля нового смартфона – дуже класне відчуття. Якщо ви вже давно користуєтеся пристроєм на базі Android, то напевно хоч раз замислювалися про перехід на iPhone.

Як і інші продукти компанії Apple, смартфони iPhone мають репутацію неймовірно зручних у використанні. Однак звикнути до абсолютно іншої операційної системи не так вже й просто, тому важливо знати кілька деталей.

Таким чином, якщо ви серйозно замислюєтеся про перехід з Android на iPhone або вже купили новий смартфон від Apple, то ми зібрали 9 головних відмінностей між пристроями, про які слід знати.

IPHONE ПРОПОНУЄ МЕНШЕ ДОДАТКІВ

За даними аналітиків, в першому кварталі 2021 року в App Store було доступно приблизно 2,26 мільйона додатків. Ця цифра вражає – програм дійсно багато, проте в Google Play Store їх ще більше – понад 3,4 мільйона!

Так, Apple пропонує менше додатків, ніж Android, проте на те є причина, оскільки тут все набагато суворіше щодо того, хто може використовувати магазин. Щоб потрапити в AppStore додатки розробників повинні відповідати певним критеріям.

З іншого боку, при покупці iPhone ви отримуєте ексклюзивний доступ до нових популярних додатків. Наприклад, гучний Clubhouse став доступний на пристроях Android тільки в травні 2021 року, хоча спочатку був запущений тільки для iPhone.

РІЗНІ ВБУДОВАНІ ДОДАТКИ

Коли ви вперше візьмете в руки iPhone, то помітите кілька базових додатків від Apple. Деякі з найвідоміших – це пошта, календар і браузер Safari.

Для порівняння, на Android-смартфоні доступні аналоги у вигляді Google Календар, Gmail і Chrome. Очевидно, що для того, щоб звикнути до вбудованих додатки від Apple буде потрібен час.

Якщо ж ви не хочете відмовлятися від Google сервісів, то їх можна в будь-який момент завантажити з App Store.

IPHONE НАЙКРАЩЕ СУМІСНИЙ З ПРИСТРОЯМИ ВІД APPLE

При переході з Android на iPhone вам належить створити Apple ID. Зробивши це, ви зможете використовувати свої облікові дані для входу на будь-який інший пристрій Apple (наприклад, Mac або iPad), що дуже зручно.

Переміщати файли між пристроями Apple також нескладно. Ви можете синхронізувати певні дані, такі як контакти, в той час як iCloud пропонує додатковий простір для зберігання заміток, фотографій і т.д.

Так, iPhone неймовірно простий у використанні в парі з іншими пристроями від компанії Apple, проте все трохи складніше, якщо ви використовуєте комп’ютер з Windows. Наприклад, для передачі фотографій потрібно або завантажити iCloud, або використовувати щось на зразок Google Drive.

ЧАС АВТОНОМНОЇ РОБОТИ АКУМУЛЯТОРА

Час автономної роботи вашого iPhone в основному буде залежати від того, як часто ви використовуєте пристрій. Якщо ви збираєтеся користуватися новим смартфоном приблизно стільки ж, стільки і попереднім, то помітите різницю в тому, як часто доведеться заряджати телефон.

При активному використанні iPhone час автономної роботи, швидше за все, буде менше (в порівнянні з Android). З іншого боку, iPhone, як правило, непогано продовжує час автономної роботи в режимі очікування (тобто, коли ви не використовуєте телефон).

Збільшити час автономної роботи iPhone можна за рахунок включення режиму енергозбереження. Для цього потрібно перейти в «Налаштування»> «Акумулятор»> «Режим енергозбереження». Цю функцію можна також додати в Центр управління.

Відзначимо, що iPhone автоматично вимикає режим низького споживання енергії, коли рівень заряду досягає 80%.

БІЛЬШЕ ОНОВЛЕНЬ ПЗ

Коли ви почнете використовувати iPhone, то неодмінно помітите, що Apple дуже часто випускає оновлення програмного забезпечення.

В одних випадках це можуть бути нові цікаві функції, а в інших – виправлення проблем з безпекою або продуктивністю.

Крім того, приблизно кожен рік Apple випускає масштабне оновлення iOS. Зазвичай це трапляється на початку осені.

Кожен раз, коли Apple випускає нове програмне забезпечення для iPhone, оновлення обов’язкове, оскільки це позитивно впливає на оптимізацію продуктивності та безпеку пристрою.

ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

iPhone заряджається досить швидко – з цим немає ніяких проблем. Однак незабаром ви напевно зіткнетеся з одним дуже дратівливим фактором – неможливо використовувати зарядний пристрій iPhone для зарядки інших девайсів.

Зарядний пристрій для Android, навпаки, можна підключити до кількох інших пристроїв. Наприклад, деякі кейси від бездротових навушників мають такий же роз’єм (але це не стосується пропрієтарного роз’єму Lightning від Apple).

Як би там не було, чим більше зарядних пристроїв, тим краще. Тому при переході на iPhone обов’язково збережіть зарядку для Android.

ЕМОДЗІ

iPhone відомий неймовірно чітким призначеним для користувача інтерфейсом, і будь-яка виконувана дія виглядає плавніше, ніж у випадку з Android.

Одна з областей, в якій будь-який користувач, безсумнівно, помітить різницю в дизайні, – це емодзі (смайлики). Ви все ще зможете бачити емодзі Android користувачів, але вони будуть виглядати трохи по-іншому.

Після налаштування iPhone у вас буде можливість створити Memoji – свій особистий аватар відповідно до характеру і настрою. Його можна використовувати в якості стікера в повідомленнях і навіть записувати короткі анімовані відеоролики (на сумісних пристроях).

ДОВГОВІЧНІСТЬ

Сучасні айфони дуже легкі та гладкі. Однак багато досвідчених користувачів, ймовірно, вкажуть на один недолік: екран і те, як легко він ламається.

Проте, всупереч поширеній думці, багато користувачів заявляють, що дисплеї на їх iPhone більш довговічні в порівнянні з деякими сучасними пристроями на базі Android.

Звичайно, все залежить від того, з якої висоти упускати телефон: він, ймовірно, не витримає падіння з вершини дев’ятиповерхового будинку.

Якщо ви коли-небудь упустите свій iPhone у воду, то помітите, що в цьому відношенні пристрій досить міцний. Наприклад, iPhone 12 може залишатися у воді на глибині до 6 метрів протягом 30 хвилин! Samsung Galaxy S21, наприклад, здатний протриматися під водою протягом того ж часу, але тільки на глибині 1,5 метра.

МОЖЛИВОСТІ НАЛАШТУВАННЯ

Якщо ви давно користуєтеся Android смартфоном, то напевно знаєте все про можливості кастомізації, що надаються пристроями такого типу. У випадку з iPhone ситуація трохи інша (вона, на жаль, гірше).

У порівнянні з девайсами на базі Android у iPhone не так багато функцій налаштування. Так, ви можете зробити джейлбрейк свого пристрою, але в такому випадку є ризик втрати даних і занесення шкідливих програм.

Тим не менш, ви можете «пограти» з домашнім екраном iPhone. Крім шпалер, ви можете:

Створювати папки для додатків.

Налаштовувати свої віджети.

Змінювати розташування додатків.

ПІДСУМКИ

При переході з Android на iPhone у вас не повинно виникнути особливих проблем. Однак важливо пам’ятати про ключові відмінності між двома операційними системами.

Завдяки нашому керівництву ви напевно зможете детально розібратися в тому, що потрібно враховувати при переході на iPhone. Однак завжди важливо пам’ятати, що для того, щоб звикнути до нової ОС, буде потрібно трохи часу.