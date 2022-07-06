Відеокарта після майнінгу: погана покупка за будь-яких умов

На тлі повільного згасання криптолихоманки багато майнерів припиняють добувати криптовалюту та ліквідують свій найцінніший актив – відеокарти. І хоча нові графічні процесори в магазинах вперше за кілька років продаються за цінами, близькими до рекомендованих, дошки оголошень зараз буквально затопили дешеві відеокарти після майнінгу.





Безумовно, купівля сучасної картки від NVIDIA або AMD за півціни є привабливою перспективою. Однак є багато причин не здійснювати таку угоду, адже чіпи, які використовувалися у фермах, зазвичай зношені настільки, що ризики зазвичай переважають економію коштів. Давайте розберемося, чи варто брати відеокарту після майнінгу і чим це може обернутися.

Проблеми з покупкою відеокарти після майнінгу

Зношені вентилятори

На типовому ПК вентилятори відеокарти працюють лише кілька годин на день, а на сучасних моделях, які не дозволяють кулерам обертатися до досягнення певної температури (зазвичай близько 50 ° C), ще менше. У такому режимі роботи вони дуже рідко виходять з ладу: навіть хардкорним геймерам потрібні роки, щоб вичерпати ресурс вентиляторів GPU, який використовується для звичайних настільних програм, перегляду веб-сторінок, ігор та роботи.

Що відбувається з відеокартою після майнінгу: оскільки ферми працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень у режимі максимального навантаження їх вентилятори постійно обертаються на більш високих оборотах. Навіть висококласні кулери у такому режимі стрімко зношуються, оскільки звичайні ігрові моделі просто не призначені для нескінченного навантаження. До того ж немає жодних гарантій, що власник стежив за фермою: змащував чи хоча б чистив вентилятори від пилу.

Однією з дратівливих особливостей поломки кулерів GPU є те, що їх не так просто і швидко замінити. Якщо ви купуєте картку, що підгуляла, і вентилятори виходять з ладу, є тільки три варіанти: відправити її виробнику або в СЦ, знайти відповідні запчастини для самостійного ремонту (цілком реально по гайдах з ютуба за наявності прямих рук), або ж насолоджуватися новим прес-пап’є .

Вмираюча відеопам’ять

Інший причиною для занепокоєння є VRAM. Будь-який тип пам’яті має термін служби, і пам’ять GPU не є винятком. Згідно зі звітом Wccftech, один користувач, який купив RTX 3080, яка використовувався для майнінгу, помітив, що його графічний процесор, який має мати 10 ГБ відеопам’яті, має лише 8 ГБ. Виявляється, деякі модулі пам’яті померли, а картка була перепрограмована для роботи з 8 ГБ, що залишилися. Прошивка біосу відеокарти після майнінгу – процес не складний і давно освоєний хитрими баригами.

Менша кількість модулів VRAM знижує не лише обсяг, а й пропускну спроможність пам’яті, тобто обсяг даних, які можуть бути передані їй за секунду. Тому навіть якщо сам графічний процесор перебуває у хорошому стані і має достатню потужність, скорочення пропускної спроможності призводить до помітного зниження продуктивності.

Однак найгірший сценарій – це не покупка відеокарти з меншим обсягом пам’яті. Буде ще гірше отримати GPU із графічним процесором на межі відмови. Якісно перевірити відеокарту після майнінгу, якщо ви забираєте її з пошти, просто неможливо, тому ймовірно, що вона просто помре під час використання. Самостійно замінити модулі пам’яті або відеочіп теж не можна, тому єдиний реальний вихід тут – відправляти картку на ремонт до сервісного центру виробника.

Відсутність гарантії

На додаток до того, що відеокарти з-під майнерів можуть бути в поганому стані, ви не зможете покладатися на гарантію виробника. Навіть якщо гарантійний термін після покупки ще не закінчився, велика ймовірність того, що у гарантійному обслуговування вам буде відмовлено. У разі гарантій багатьох компаній (таких як EVGA, Asus і Gigabyte) прямо зазначено, що на графічні процесори, використовувані для майнінгу, гарантія не поширюється. Інші компанії просто заявляють, що «неправильне використання» або «нехтування правилами експлуатації» анулює гарантію, і, як показує практика, майнінг підпадає як мінімум під одну з цих категорій.

Ще одна причина, через яку відеокарти після майнінгу позбавляються гарантії, пов’язана з їхньою модифікацією. Більшість виробників відмовляються від гарантії, якщо корпус розкривався, а перевіряється це дуже легко – звичайною наклейкою на гвинті. Якщо ця наклейка пошкоджена або видалена, гарантія анулюється, а оскільки майнери в жодному разі не розраховують на гарантійне обслуговування, багато хто з них розбирає картки для модифікації або кустарного ремонту.

Чи варто купувати відеокарту після майнінгу?

Ось чому купівля б/в GPU з майнінгових ферм практично за будь-якою ціною не має сенсу. Мало того, що ці графічні процесори, ймовірно, знаходяться на межі смерті, шанси на отримання будь-якого гарантійного покриття є надзвичайно малі, а це означає, що будь-який ремонт буде дуже дорогим. У гіршому випадку ремонт виявиться просто неможливим, і вам доведеться купувати інший графічний процесор. З усіма цими ризиками розумніше переплатити та взяти нову відеокарту.

Але ще одне питання: як дізнатися, що відеокарта після майнінгу? У «криптофермерів» зазвичай виходить приховувати, що графічні процесори, які вони продають, використовувалися у фермах – дуже мало хто відкрито пише про це в оголошеннях. Підозра повинна викликати GPU за ціною, нижчою від ринку, що продаються без оригінальної коробки. Однак найбільш очевидною ознакою того, що відеокарта використовувалася для майнінгу, є продавець. Якщо людина виставила відразу кілька графічних процесорів (особливо якщо вони однієї моделі), то є велика ймовірність, що це обладнання з майнінгової установки.