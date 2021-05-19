Чому гальмує старий комп’ютер: знайдені причини

Нам часто задають одне і те саме питання: – айтішники! Я от нічого не розумію! 10 років тому я купував комп’ютер – під замовлення збирав! Начебто і Windows той, і браузер такий самий й інтернет майже не змінився. Але він працює повільно! Невже щось сталося всередині?





Питання цікаве. Відповімо розгорнуто. Усередині комп’ютера навряд чи за 10 років могло щось «зноситися», крім жорсткого диска, та й то навряд чи. Точніше, це скоріше рідкість, ніж часте явище. Причина в іншому. Винен технічний прогрес і програмісти. Але про все по порядку.

Технічний прогрес не стоїть на місці. Розвивається, наприклад, операційна система.

Природно, якщо ви візьмете чисту Windows 7, яка вийшла в 2009 році, то вона буде працювати набагато швидше, ніж Windows 7 з останнім оновленням.

Але не краще – оновлення не тільки погіршують продуктивність системи, але і покращують роботу системи в плані стабільності та вразливостей. Тут палиця з двома кінцями. І туди погано, і сюди не добре.

Також бурхливо розвивається інтернет, а разом з ним і браузер. За ці роки з’явилося стільки нових технологій – хоч греблю гати! Все це боляче б’є по продуктивності – з кожним разом програми набувають нові функції, а HTML5 настільки розвинувся, що витіснив навіть flash анімацію. До того ж, стало багато медіа контенту, якому потрібна висока продуктивність.

Тут є маленька порада: якщо сучасний браузер гальмує на старому ПК, то рекомендуємо спробувати підшукати старі версії браузера, в яких адекватно б відображалися ваші сайти, які ви відвідуєте.

А ось програми тих років, які не пов’язані з інтернетом і якщо вдасться знайти оригінальний дистрибутив можуть працювати цілком собі нормально. У мене батько до цих пір користується Microsoft Office 10 річної давності і завжди просить поставити саме цю версію, навіть коли змінює ноутбук. Головне, вимкнення автоматичного оновлення.

Також впливають і технології розробки, чи то пак програмісти. Інколи дивуєшся – програма оновилася, змінився лише інтерфейс. Проте, яким він став повільним.

Дивишся і дивуєшся – програма до цього практично не використовувала GPU (графічний процесор), а зараз раптом стала використовувати.

І все це заради, часом непотрібної краси і ефектів. Так само і з мобільними додатками, сайтами.

Є такий ще один грішок за програмістами – вони практично не тестують свої творіння на слабких комп’ютерах. До слова, коли я був керівником розробки у нас теж були найсучасніші комп’ютери.

Випадково подивилися, як наш сайт працює на слабкому і зрозуміли, що накрутили. Довелося писати спеціальний чекер, який визначає як промальовується сторінка в браузері, і якщо це відбувається повільно, то ефекти ми прибираємо.

Загалом, на обличчя технічний прогрес, і щоб мати потужний комп’ютер, його потрібно оновлювати, як мінімум, раз в 5 років – інакше організації, які виробляють програми і комп’ютери просто б не змогли існувати: не було б грошового потоку, на який вони б існували.

Ну і звичайно не дрімають вчені – потужності комп’ютерів ростуть з кожним роком і поки я навіть не можу уявити, коли буде якась зупинка в рості. Напевно, поки глобальне потепління не вкусить нас за п’яту точку.