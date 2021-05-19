Складено рейтинг кращих 4К телевізорів у 2021 році

Роздільна здатність 4K вже стала стандартною для сучасної плазми. Всі виробники випускають моделі з такими екранами, тому ми вирішили порівняти найкращі та найбільш надійні з них. В результаті вийшов огляд на кращі 4K телевізори 2021 року – рейтинг топ 10, на думку експертів та завдяки відгукам покупців.





№10 – Philips 43PUS7505

Відкриває наш топ телевізорів 2021 недорогий 43-дюймовий Philips 43PUS7505 з РК екраном, що підтримує HDR. Це бюджетна модель, але вона оснащена Smart TV з операційною системою SAPHI, а частота оновлення екрану складає 60 Гц.

Одна з найдешевших моделей від популярної фірми з інтернетом і роздільною здатністю 4K привертає увагу покупців можливістю гнучкого налаштування, яке вдало поєднане з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Багатьом сподобалася вдала прошивка телевізора, яка забезпечує високу швидкість роботи і простоту взаємодії. Що стосується функціоналу, тут також є все необхідне більшості користувачів.

На жаль, якщо ви хочете розкрити весь потенціал матриці телевізора, доведеться покопатися в налаштуваннях зображення.



№9 – Hyundai H-LED50EU1311 50 “

У питанні, які телевізори кращі на сьогоднішній день, завжди згадується відомий бренд Hyundai. Його нова модель отримала 50-дюймовий екран з роздільною здатністю 4K і частотою 60 Гц. Вона підтримує розумне телебачення і підключається до вайфай. Частота оновлення матриці склала 60 Гц.

Серед моделей даної категорії, цей телевізор відрізняється прекрасним співвідношенням ціни і якості. Він має повний набір функцій, який пересічний користувач чекає від пристрою, але дивлячись на те, скільки він коштує, можна зрозуміти, звідки стільки позитивних відгуків. Користувачам подобається хороший відгук матриці, гнучкі налаштування і непоганий звук, забезпечений вбудованими динаміками.

Що стосується недоліків, зображення не завжди виглядає плавним.

№8 – Xiaomi Mi TV 4S 43

Якщо ви думаєте, телевізори якої марки краще купувати, то не варто ігнорувати китайських виробників. Наприклад, 43-дюймовий Xiaomi Mi TV 4S порадує вас відмінним екраном IPS, що підтримує HDR10 і володіє підсвічуванням Direct LED. Також на телевізор встановлено фірмове Смарт ТВ.

Перша перевага, про яку точно знають всі, хто вже користувався телевізорами цієї марки – це екосистема Xiaomi. Вона здатна подарувати не тільки широкий функціонал, але і комфорт під час експлуатації. Смарт ТВ, встановлене на даний телевізор, відрізняється високою швидкістю роботи і пристойним набором можливостей для користувача. Гарантовано і відмінне зображення, витягує на чесне 4K. До всього іншого, дизайн телевізора радує око, а конструкція передбачає надійне встановлення і кріплення.

Багатьом користувачам не сподобався занадто габаритний пульт дистанційного керування, який йде в комплекті.



№7 – LG 43UM7020 43 “

Модельний ряд компанії LG поповнила така новинка як LG 43UM7020. Вона отримала 43-дюймовий екран з матрицею IPS і має частоту оновлення 50 Гц. В наявності підтримка HDR10 Pro і операційна система webOS, що забезпечує функції розумного телебачення. Також є вбудовані динаміки з 10-ватним звуком.

Це досить популярна модель в Україні, яку змогли гідно оцінити не тільки через низьку вартості. Більшість покупців відзначають відмінний звук, незважаючи на те, що виробник встановив не найбільш потужні динаміки. Тут основний наголос було зроблено на якість. Іншою, не менш важливою, перевагою є відмінне Смарт ТВ. По-перше, воно працює швидко і без затримок, а по-друге, на базі досить приємної webOS. Матриця також вельми якісна і забезпечує хорошу картинку.

Серйозним недоліком для багатьох стала відсутність голосового помічника, який є у конкурентів за ту ж ціну.

№6 – Samsung UE50TU7090U 50 “

Один з найбільш надійних телевізорів на сьогоднішній день – Samsung UE50TU7090U 50 “. Це професійна модель з екраном діагоналлю 50 дюймів і підтримкою HDR10 +. Розумне телебачення працює на базі операційної системи Tizen, а звук забезпечений динаміками загальною потужністю 20 Вт.

Це пристрій, в першу чергу, відрізняється дуже якісним зображенням і ідеальним підсвічуванням. Це стане відповіддю на питання, який телевізор найнадійніший і якісний, адже модель виготовлена ​​з добротних матеріалів, що робить її практично вічною. Присутня велика кількість різноманітних налаштувань, тому все можна підігнати під свої переваги. Також пристрій непогано виглядає зовні і забезпечує відмінний звук.

Деякі користувачі скаржаться на недостатній запас яскравості.



№5 – LG 49NANO866 49 “

Якщо ви розраховуєте на максимально плавне зображення, то варто придбати телевізор LG 49NANO866, хоча б через частоту оновлення екрану 120 Гц. Пристрій має діагональ 49 дюймів, матрицю IPS, підтримує Dolby Vision і HDR 10 Pro. Смарт ТВ тут працює на базі webOS.

Дизайнери добре попрацювали над зовнішнім виглядом даної моделі, тому вона виглядає стильно і дорого. Конструкцією передбачена спеціальна центральна ніжка, яка забезпечує надійну фіксацію при встановленні, а корпус виконаний з якісних і надійних матеріалів. Однак основна перевага телевізора полягає в частоті 120 Гц і чудовому зображенні в цілому. Крім того, в комплекті з пристроєм поставляється дуже зручний пульт дистанційного керування.

Що стосується недоліків, з боків спостерігаються невеликі засвіти.

№4 – Philips 50PUS8505 50 “

У рейтинг найнадійніших телевізорів потрапила модель під назвою Philips 50PUS8505 50 “. Це 50-дюймовий пристрій з роздільною здатністю екрану 4K і частотою 60 Гц. Він має підтримку HDR10 + і Dolby Vision. Функціонал розумного телебачення реалізований через операційну систему Android TV, а вбудовані динаміки забезпечують 20-ватний звук.

Цей телевізор здатний вразити користувача прекрасним видом, причому як в плані дизайну, так і в плані зображення на екрані. Пристрій поєднує в собі всі сучасні технології, здатні покращити якість картинки, а потужні динаміки забезпечують чистий звук. Також користувачам дуже сподобалося практично ідеальне підсвічування екрану. Не засмутила і якість збірки, телевізор зібраний з надійних матеріалів.

До недоліків варто віднести відсутність можливості оновити прошивку по бездротовій мережі.

№3 – LG 65UN73006 65 “

Ще один IPS-телевізор з підсвічуванням Direct LED під назвою LG 65UN73006 65 ” може запропонувати діагональ 65 дюймів і роздільну здатність 4K. Частота оновлення склала 50 Гц, а потужність звуку з вбудованих динаміків – 20 Вт. Є підтримка HDR 10 Pro і операційна система webOS для Смарт ТВ.

Покупці високо оцінили зручну систему управління телевізора, яка забезпечує максимально комфортну взаємодію для користувача. Звичайно ж, величезною перевагою стала і якість картинки, яка більш ніж відповідає ціновому сегменту моделі. Передбачено швидке і багатофункціональне розумне телебачення зі зручним інтерфейсом. Відзначається просто блискавичний Wi-Fi, тому проблем з переглядом фільмів в 4K не буде. Ну і звичайно ж, не можна не відзначити величезні розміри пристрою.

На жаль, позбутися від засвітів по кутах виробникові не вдалося.



№2 – Sony KD-55XH9077 54.6 “

Якщо вас цікавить, який телевізор краще вибрати на думку фахівців у 2021, то будьте готові заплатити за пристрій дійсно пристойну суму. Наприклад, за Sony KD-55XH9077 з діагоналлю 54.6 дюйма і роздільною здатністю 4K. Працює дана модель на базі Android, а частота оновлення склала 60 Гц. Вбудовані динаміки мають загальну потужність 20 Вт.

Цей телевізор може вразити своїми розмірами, але головна його перевага полягає в якості картинки. На ньому ви зможете повною мірою насолодитися улюбленими фільмами в будь-якій якості. Крім того, є досить гнучке і швидке розумне телебачення, працювати з яким одне задоволення. А вишенькою на торті стануть непогані вбудовані динаміки, що забезпечують якісний звук.

Якщо чіплятися до недоліків, то можна відзначити пульт, який зроблений далеко не з найдорожчих матеріалів.

№1 – LG OLED65BXRLB 65 “

Лідером нашого рейтингу став 65-дюймовий OLED-телевізор LG OLED65BXRLB. Цей гігант має частоту оновлення 100 Гц, підтримує HDR10 і Dolby Vision. Встановлена ​​операційна система webOS, а відмінний звук забезпечують вбудовані динаміки загальною потужністю 40 Вт.

Це дуже тонкий і красивий зовні телевізор, який сам по собі відмінно прикрасить інтер’єр вашої кімнати. Що стосується картинки, вона практично ідеальна, екран здатний подарувати натуральний чорний колір завдяки матриці OLED. Та й в принципі, передача кольору знаходиться на рівні, як і яскравість. Звук дуже хороший, об’ємного звучання, звичайно, немає, але як для вбудованих динаміків, вражає. Смарт ТВ теж не засмутило, все працює швидко і дуже зручно, а з керуванням немає ніяких проблем.

На жаль, далеко не всім вистачить грошей на такий телевізор, але він точно того вартує.

Тепер ви точно знаєте, який недорогий і якісний телевізор вибрати в 2021 році. Ми назвали вам надійні та актуальні моделі в різних цінових сегментах, тому залишається лише вибрати найбільш підходящий варіант.