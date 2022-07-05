Наскільки точно NASAMS може збивати ворожі ракети: думка експерта

Воєнний експерт Жирохов пояснив журналістам, яку роль відіграє постачання протиракетних комплексів NASAMS, що адміністрація президента США обіцяла придбати для українських захисників. Україні запропоновано використовувати одразу два комплекси – саме стільки нам пообіцяли для боротьби з російською армією.





Експерт поки що не може дати об’єктивну оцінку зброї, адже вона ще не використовувалась в реальному бою, але теоретичний коефіцієнт влучань сягає 0,85. Тобто для гарантованого влучання по літаку чи ракеті потрібно випустити дві ракети. З урахуванням того, що пускова установка має 6 ракет, гарантується влучання у три повітряні цілі. Такі характеристики вказують на ефективність комплексу навіть з урахуванням того, що окупаційна армія щоденно випускає значну кількість ракет по населених пунктах України.

Безпосередньо комплекс NASAMS проєктувався для ураження балістичних ракет супротивника. Російська армія саме використовує цей тип зброї, наприклад, ракети Іскандер чи Х22. Тобто прибуття на озброєння цих комплексів допоможе значною мірою закрити небо над країною від ворожих ракет та літаків. Проте точні дані про строк прибуття комплексів на територію України та термін навчання спеціалістів поки не розголошуються.

Протиракетний комплекс NASAMS виробляє Норвегія в тандемі з американським розробником озброєння Raytheon. Саме тому комплекс сумісний з ракетами американського виробництва ASAAMS. Цей тип ракет є найрозповсюдженішим у країн членів північноатлантичного альянсу. Саме ця компанія виробляє зенітно-ракетні комплекси Patriot та високоточні ракети Tomahawk.