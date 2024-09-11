Samsung Galaxy S25 Ultra показали з усіх боків

У середині серпня в мережу потрапили перші витоки зовнішнього вигляду майбутнього флагмана від Samsung – Galaxy S25 Ultra. Тоді вдалося розглянути лише фронтальну частину смартфона, але цього було достатньо, щоб дізнатися – гострих кутів більше немає.

Нові ж рендери, надані інсайдером OnLeaks, розкривають дизайн смартфона з усіх боків, одночасно підтверджуючи правдивість попередніх зображень. Кути стали більш круглими, а ось на тильній панелі зворотна ситуація – заокруглене по краях скло тепер плоске.

Бічна рамка також стала плоскою, а в іншому критичних змін не помічено. Аналогічне розташування основних камер і спалаху, фронтальна камера, як і раніше, розташована по центру. При цьому Galaxy S25 Ultra стане тоншим і легшим відносно Galaxy S24 Ultra: 8,2 мм проти 8,6 мм і 219 грам проти 232 грам відповідно. І це незважаючи на те, що ємність акумулятора в новинці залишиться незмінною – ті самі 5000 мАг.

Нагадаємо, що Samsung Galaxy S25 Ultra отримає флагманський чипсет Snapdragon 8 Gen 4, набір камер, що складається з 200 Мп основного сенсора ISOCELL JN3, 50 Мп ультраширика, 10 Мп датчика Sony IMX754 із зумом 3x і телекамери Sony IMX584 із зумом 5х. Потужність підтримуваної швидкої зарядки сягатиме 45 Вт. Діагональ дисплея поки залишається невідомою, але повідомляється, що і без того тонкі рамки навколо нього стануть ще вужчими.

Дата виходу і ціна

За традицією, Samsung представить Galaxy S25 Ultra та інші смартфони лінійки в січні-лютому наступного року на заході Galaxy Unpack. Передбачувана вартість – 1459 доларів.