Hardnews

Xiaomi і Lenovo зупинили свій бізнес у Росії

08.05.2022
1 хвилина на прочитання
Xiaomi

The Wall Street Journal, пославшись на свої джерела, повідомляє, що компанії Xiaomi та Lenovo вже зупинили свій бізнес на території Російської Федерації.


І це при тому, що влада Китаю рекомендувала компаніям із КНР продовжити працювати в Росії. Але керівництво Xiaomi та Lenovo вирішили вчинити інакше. Ймовірно, побоюючись західних санкцій, через які їм можуть заблокувати доступ до технологій США.

Новини по темі

Втім, поки що офіційних повідомлень від Xiaomi і Lenovo не було. Але, як пишуть журналісти The Wall Street Journal, постачання техніки вже призупинено. А те, що залишилось на полицях магазинів великих російських рітейлерів, це лише залишки зі складів.

Раніше аналітики Canalys заявили, що експорт із Китайської Народної Республіки до Російської Федерації у березні порівняно з лютим знизився на 40%. Постачання смартфонів впали на 2/3, а базових станцій, так і зовсім, на 98%. Що буде далі? Залишається тільки гадати.

Читати GSMinfo в Google News
Читати GSMinfo в Telegram
Читати GSMinfo на Facebook

﻿
08.05.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button