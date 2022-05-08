Xiaomi і Lenovo зупинили свій бізнес у Росії

The Wall Street Journal, пославшись на свої джерела, повідомляє, що компанії Xiaomi та Lenovo вже зупинили свій бізнес на території Російської Федерації.





І це при тому, що влада Китаю рекомендувала компаніям із КНР продовжити працювати в Росії. Але керівництво Xiaomi та Lenovo вирішили вчинити інакше. Ймовірно, побоюючись західних санкцій, через які їм можуть заблокувати доступ до технологій США.

Втім, поки що офіційних повідомлень від Xiaomi і Lenovo не було. Але, як пишуть журналісти The Wall Street Journal, постачання техніки вже призупинено. А те, що залишилось на полицях магазинів великих російських рітейлерів, це лише залишки зі складів.

Раніше аналітики Canalys заявили, що експорт із Китайської Народної Республіки до Російської Федерації у березні порівняно з лютим знизився на 40%. Постачання смартфонів впали на 2/3, а базових станцій, так і зовсім, на 98%. Що буде далі? Залишається тільки гадати.