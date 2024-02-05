Топ за свої гроші: кращі смартфони на Android ринку

Розробники бенчмарку AnTuTu опублікували січневий рейтинг Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. За традицією, що склалася, списки топ-10 були складені в різних цінових сегментах — від порівняно доступних моделей до флагманів.

У категорії “до 1999 юанів ($277)” три верхні рядки списку зайняли смартфони бренду Redmi. Лідером став Redmi K70E (8/256 ГБ) на базі чіпа Dimensity 8300 Ultra. За ним йдуть Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2, 8/256 ГБ) і Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200, 12/256 ГБ).

Серед апаратів з ціною до 2999 юанів ($417) найкращим став iQOO Neo9, оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2 (12/256 ГБ). Друге і третє місця знову посіли пристрої Redmi – моделі Redmi K70 (Snapdragon 8 Gen 2, 12/256 ГБ) і Redmi K60 Extreme Edition (Dimensity 9200+, 16/256 ГБ).

Список смартфонів вартістю до 3999 юанів ($556) очолив Redmi K70 Pro (12/256 ГБ), побудований на базі флагманської SoC Snapdragon 8 Gen 3. На другому місці розташувався realme GT5 Pro (12/256 ГБ), а на третьому – Meizu 21 з аналогічним обсягом пам’яті (обидва оснащені тією ж моделлю процесора).

Нарешті, переможцем у рейтингу пристроїв із роздрібною ціною понад 4000 юанів (від $556) став OnePlus 12 (12/256 ГБ), оснащений чипом Snapdragon 8 Gen 3. Друге місце дісталося iQOO 12 Pro (Snapdragon 8 Gen 3, 16/256 ГБ), а третє – vivo X100 Pro (Dimensity 9300, 12/256 ГБ).