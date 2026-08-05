Годинник із майбутнього 80-х: Timex представив ретрофутуристичний Retroware

Timex представив цифровий годинник Retroware, який виглядає так, ніби прибув із майбутнього, яким його уявляли у 1980-х. Це не перевидання старої моделі, а нова розробка в модному нині стилі ретрофутуризму — коли класична естетика минулих десятиліть поєднується із сучасною надійністю.

Естетика касет і перших LCD

Дизайн Retroware свідомо грає на ностальгії за епохою касет, перших ігрових приставок і монохромних рідкокристалічних екранів. Корпус діаметром 46 мм і завтовшки 11 мм виконано з матової смоли — легкої й міцної, — а дисплей прикритий акриловим склом, що теж є відсиланням до вінтажних годинників. За формою корпус нагадує ранні спортивні моделі Timex середини 1980-х, як-от Triathlon та Ironman.

Найцікавіша деталь — сам екран: цифри на ньому «розтягуються» й округлюються, коли наближаються до країв дисплея, що надає зображенню живого, майже мультиплікаційного вигляду. Доступні два варіанти — синій зі звичайним LCD-дисплеєм і чорний з інверсним (світлі символи на темному тлі).

Класика Timex усередині

Начинка проста й надійна: кварцовий механізм на батарейці, водозахист до 50 метрів, секундомір, таймер, календар і будильник. Керування — двома кнопками на передній панелі. Головна ж «фішка», знайома всім, хто застав годинники Timex 1990-х, — фірмове підсвічування INDIGLO з упізнаваним бірюзово-зеленим сяйвом усього циферблата.

Retroware уже надійшов у продаж безпосередньо на сайті Timex за ціною близько 149 доларів; у комплекті йде полімерний ремінець у колір корпусу зі швидкознімним кріпленням. Про офіційні постачання в Україну не повідомляється, але для нішевого аксесуара це радше очікувано.

По суті, Timex продає не технології, а відчуття: у світі, де смартгодинники щороку додають датчики й екрани, простий цифровий «ретрофутурист» за помірні гроші робить ставку на характер і ностальгію — і, судячи з інтересу до подібних моделей, ставка ця цілком робоча.

Нагадаємо, ностальгія стала помітним трендом у гаджетах: раніше ми писали, що стартап Zinwa випустив Android-смартфон Q27 у стилі класичних BlackBerry — із фізичною QWERTY-клавіатурою й сучасною начинкою.