Привид BlackBerry: Zinwa випустила клавіатурний смартфон на Android 16

Шанувальники фізичних клавіатур дочекалися: компанія Zinwa представила Q27 — Android-смартфон, який зовні майже неможливо відрізнити від класичних BlackBerry. Під знайомим силуетом із QWERTY-клавіатурою ховається цілком сучасна начинка з 5G та Android 16.

Класика зовні, сучасність усередині

Q27 відтворює канонічну формулу BlackBerry Bold і Classic: квадратний 4-дюймовий AMOLED-екран (1080×1240) і повноцінна апаратна клавіатура під ним. Решта — з 2026 року: процесор MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативної пам’яті, 256 або 512 ГБ сховища з можливістю розширення, камери на 50 і 16 Мп, NFC, подвійна SIM плюс eSIM і навіть бездротова зарядка на 15 Вт. Батарея скромна за нинішніми мірками — 4000 мА·год із дротовою зарядкою 33 Вт, але й екран тут удвічі менший за типовий.

Є і ностальгійні дрібниці на кшталт світлодіодного індикатора сповіщень — тієї самої блимаючої цятки, за якою власники BlackBerry колись стежили краєм ока.

Хто такі Zinwa і в чому підступ

Zinwa — маленький китайський стартап, який торік прославився моделлю Q25: тоді компанія вставляла сучасну начинку в корпуси справжніх BlackBerry Classic. Q27 — наступний крок, повністю власний пристрій без донорських корпусів.

Ціна питання — від 420 доларів за версію на 256 ГБ і 480 за 512 ГБ, у комплекті чохол і захисне скло, але без зарядного пристрою. Головне застереження для охочих: це передзамовлення без оголошеної дати відвантаження — компанія вироблятиме стільки апаратів, скільки збере замовлень. Для нішевого стартапу така модель зрозуміла, але покупцеві варто зважити ризики: історія знає чимало клавіатурних відроджень, які так і не доїхали до передплатників.

Нагадаємо, ностальгія стала повноцінною бізнес-моделлю в техніці: раніше ми писали, що легендарний плеєр Winamp готує повернення у вигляді стримінгового сервісу в партнерстві з Deezer.