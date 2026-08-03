Сім звичок власників смартфонів із 2010-х, які сьогодні викликають лише усмішку

Варто натрапити десь у шухляді на смартфон початку 2010-х — з екраном на пів долоні, механічною кнопкою «Додому» та пам’яттю в кілька сотень мегабайтів, — і спогади накривають самі собою. Разом із ними спливають звички, які тоді здавалися абсолютно нормальними. Настільки нормальними, що ніхто й не замислювався, наскільки дивно вони виглядатимуть у 2026 році. Якщо вам є бодай 25 — готуйтеся впізнавати себе, і не раз.

Як ми власноруч сповільнювали свої смартфони

Пам’ятаєте застосунки-«чистильники»? Clean Master, Advanced Task Killer і десятки подібних програм ми ставили ледь не одразу після покупки. Логіка здавалася залізною: менше застосунків у пам’яті — швидше працює телефон. Кнопку «Очистити» тиснули по кілька разів на день, із задоволенням спостерігаючи, як звільняється 20–30 мегабайтів.

Лише згодом стало відомо: ми заважали Android робити свою роботу. Система навмисно тримала часто вживані застосунки в пам’яті, щоб вони запускалися швидше, — а ми власноруч їх вивантажували, змушуючи телефон щоразу завантажувати все з нуля. Найкумедніше, що «чистильниками» дехто користується й досі, навіть на дорогих потужних смартфонах.

Передача «повітрям» і рингтон як візитівка

Хочете нову пісню на дзвінок від друга? Вмикаєте Bluetooth, відкриваєте список пристроїв і чекаєте. Файл на три мегабайти передавався півтори хвилини, картинка на робочий стіл у роздільній здатності 320×240 — секунд двадцять. І це вважалося цілком нормальною швидкістю.

Окремої творчості вимагали рингтони: кожному важливому контакту — власна мелодія. У когось грали нарізки з жартами, у когось — тема з улюбленого серіалу. Мелодія дзвінка була справжнім способом виділитися. Сьогодні це рудимент: більшість користується стандартним звуком і навіть не думає його міняти.

Два телефони в одній кишені

Класика початку десятих: кнопкова Nokia для дзвінків і смартфон — для всього іншого. Перша спокійно жила тиждень від одного заряду, другий міг попроситися до розетки вже до обіду. Тому важливі дзвінки — через «дзвонилку», а інтернет, ігри й соцмережі — через смартфон, батарею якого берегли як зіницю ока, зайвий раз не вмикаючи Wi-Fi чи GPS. Особливо винахідливі скріплювали обидва апарати гумкою спинками один до одного — виходив такий собі «мобільний трансформер».

Кожен мегабайт на рахунку

Безлімітний інтернет тоді здавався чимось із розряду фантастики. Більшість вдовольнялася пакетами на 200–500 МБ на місяць, тож економили буквально на всьому: автооновлення застосунків вимикали одразу, відео дивилися максимум у 360p, а то й у 144p, картинки в браузері зайвий раз не відкривали, а музику завчасно завантажували вдома по Wi-Fi.

Сьогодні навіть базові тарифи українських операторів пропонують десятки гігабайтів, тож ролик у 4K ми вмикаємо, не замислюючись, скільки він «з’їсть», а лічильник трафіку згадуємо хіба що в роумінгу.

Ритуали «прокачування» батареї

Міфів довкола акумуляторів було не менше, ніж довкола роботи Android. Найпопулярніший — новий телефон обов’язково треба тричі повністю розрядити й зарядити до 100%, інакше батарея «не розкриє потенціал». У цей ритуал вірили всі — від покупців до продавців у салонах зв’язку. Сьогодні відомо, що для літій-іонних акумуляторів це не просто марно, а подекуди й шкідливо.

Самі батареї при цьому були скромними — 1200–1500 мА·год вважалися нормою, тож до вечора телефон просився до розетки навіть за щадного використання. Багато хто носив із собою запасний акумулятор — благо, кришка знімалася за секунди. Цієї можливості сучасним монолітним смартфонам справді бракує.

Інструкції, які читали

У коробці зі смартфоном лежала не рекламна листівка, а грубенька інструкція на десятки сторінок. І її справді читали: шукали, як увімкнути Т9, налаштувати профілі дзвінка чи перенести контакти із SIM-карти. Сьогодні максимум у коробці — тоненький буклет, повна інструкція давно переїхала на сайт виробника, і більшість користувачів ніколи її не відкриє.

Вимкнути на ніч — свята справа

Перед сном телефон не просто переводили в беззвучний режим — його повністю вимикали. І батарея економиться, і ніхто не розбудить нічним дзвінком. Уранці все повторювалося у зворотному порядку: довге завантаження, PIN-код SIM-карти й очікування, поки апарат упіймає мережу. Сучасні смартфони можуть не вимикатися тижнями, для нічного спокою є режим «Не турбувати», а про перезавантаження ми згадуємо, лише коли щось починає гальмувати.

Замість підсумку

Ми не боролися з технологіями — ми просто пристосовувалися до їхніх можливостей. Усі ці звички колись здавалися не просто нормальними, а єдино правильними. І десь років за десять хтось так само з усмішкою згадуватиме, як ми у 2026-му тримали смартфон у руках, сперечалися про найкращу систему й заряджали його раз на день-два.

Нагадаємо, епоха тих смартфонів остаточно завершується й формально: нещодавно ми писали, що Google припиняє підтримку Android 6.0 Marshmallow — системи, з якою багато хто з нас і проходив половину описаних тут ритуалів.