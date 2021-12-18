Названо безпечні способи, як зарядити смартфон швидше, ніж він може

Бувають моменти, коли потрібно зарядити смартфон швидше. Дамо кілька порад, які допоможуть заряджати пристрій набагато швидше і не гаяти часу.





Порада 1. Використовуйте швидку зарядку

Цей пункт – найочевидніше рішення. Якщо ви використовуєте неоригінальний кабель або блок живлення, придбайте хороший кабель, переважно оригінальний та потужний блок живлення з підтримкою швидкої зарядки.

Але це допоможе лише в тому випадку, якщо пристрій підтримує її. У протилежному випадку переходьте до наступних пунктів.

Як зарядити смартфон швидше

Порада 2. Використовуйте оригінальний зарядний пристрій

Оригінальний адаптер живлення в більшості випадків набагато краще за всіх інших, оскільки виробники дешевих блоків живлення дуже часто економлять на компонентах, а також на технологіях виробництва.

Навіть якщо виробником заявлено високу потужність, вона часто не відповідає дійсності. До того ж, дешевий неоригінальний зарядний пристрій може зашкодити смартфону і стати причиною загоряння.

Порада 3. Вимкніть смартфон

Відключення смартфона під час заряджання в будь-якому випадку допоможе заощадити заряд акумулятора, тому що в цьому випадку не витрачає ресурси на обробку даних, виконання фонових процесів.

У вимкненому стані пристрій практично не використовує ресурси та заряджається швидше.

Порада 4. Використовуйте режим польоту

Якщо увімкнути режим польоту, то смартфон не використовуватиме дорогоцінну енергію на передачу та прийом даних через мережу. І, відповідно, витрачатиме набагато менше енергії.

Якщо потрібна мережа, можна швидко вимкнути цей режим.

Порада 5. Скажіть “ні” бездротовій зарядці

У більшості випадків заряджання за допомогою кабелю відбувається набагато швидше, ніж при використанні бездротової зарядки. Це відбувається через фізичні обмеження через недосконалість технологій.

Якщо є можливість зарядити телефон класичним способом по дроту, то краще скористатися ним. Бездротова зарядка – річ зручна, але неефективна.

Порада 6. Менше використовуйте смартфон

Якщо є звичка постійно брати в руки свій телефон, щоб перевірити вхідні та інші повідомлення, то краще її позбуватися.

Також під час перегляду відео або під час гри смартфон використовує багато ресурсів. Через це пристрій швидко розряджається. Намагайтеся не використовувати будь-які енерговитратні програми, щоб смартфон споживав менше енергії під час заряджання, так він зарядиться набагато швидше.

Порада 7. Позбавтеся зайвих програм

Видалення невикористовуваних програм може прискорити час заряджання. Ці програми у будь-якому випадку використовують ресурси смартфона. Слід частіше наводити лад у своєму смартфоні, оскільки це може збільшити час роботи пристрою. Також ця дія допоможе йому працювати набагато швидше та плавніше.

Дуже часто виробник також встановлює багато програм на смартфон. Якщо вони не використовуються, краще позбутися їх.

Порада 8. Бережіть здоров’я акумулятора

Дуже важливо не допускати переохолодження та перегріву акумулятора. Не слід залишати смартфон надовго на морозі, а також не допускати сильного нагрівання пристрою під час використання. Великі коливання температури акумулятора не віщують нічого хорошого.