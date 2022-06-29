Чому деякі люди обгортають банківські картки фольгою та що це їм дає

З появою вбудованих безконтактних чіпів у банківських картах деякі наші співгромадяни почали обертати їх в алюмінієву фольгу. Що це? Чергова параноя, яка з’явилася на світ завдяки чуткам або робочий лайфхак, здатний захистити вас від розкрадання коштів?





Всі ми вже давно звикли до такої зручної штуки як безконтактна оплата. Завдяки сучасним технологіям сьогодні у нас практично відпала необхідність діставати карту з гаманця або з-під чохла смартфона – достатньо наблизити їх на відстань у кілька сантиметрів до терміналу або пристрою банкомату, щоб здійснити покупку або зняти необхідну суму.

Але незважаючи на безперечну зручність, як виявилося, такий спосіб має і зворотний бік медалі – посередню безпеку. Дивного в цьому мало, адже, як правило, будь-які нові технології завжди несуть із собою і нові шахрайські схеми, а банки та платіжні системи при всьому бажанні не в змозі забезпечити 100% збереження ваших грошей.

Як діють шахраї

Способів незаконного відібрання коштів із банківськими картками в запасі у зловмисників завжди було чимало: від простого підглядання з-за плеча та смс-фішингу до добре спланованих кібератак з використанням високотехнологічного обладнання.

У випадку з безконтактними картами здійснити подібне ще простіше: купив POS-термінал десь на чорному ринку (такі прилади мовою професійних зломщиків називаються «скіммери») і ходи собі в людних місцях, непомітно притуляючи його до сумок і кишень довірливих громадян. Схема схожа за принципом зі звичайною кишеньковою крадіжкою, але на відміну від неї не вимагає тієї ж спритності рук та довгих тренувань.

Проте важливо розуміти, що провернути таку аферу не так просто, як може здатися на перший погляд. По-перше, всі POS-термінали повинні бути зареєстровані на конкретну особу з даними паспорта. Щоб термінал міг приймати оплату, він повинен бути підключений до еквайрингу певного банку, тому впізнати людину, яка провела оплату, не складає ніяких труднощів.

Крім того, суми, які можна вкрасти у такий спосіб без введення пін-коду з боку власника карток, досить невеликі, щоб можна було суттєво збагатитися. Безконтактні покупки, зазвичай, обмежуються максимальною сумою за транзакцію (лімітом CVM), а завдяки пуш та смс-повідомленням, які у разі списання моментально відображаються на екрані смартфона, ризик бути спійманим на місці залишається занадто великим, щоб ставити таку схему на потік.

Проте ще 2017 року функціонери банків фіксували поодинокі випадки використання пристроїв, здатних зчитувати інформацію з чіпів платіжних карток. У деяких випадках зловмисникам навіть вдавалося копіювати дані на спеціальні клони карток, просто «болванки», щоб потім уже «на повну» спустошувати їх у банкоматах, поки жертва «не очухається» і не зателефонує до банку.

Як захистити себе від крадіжки

Захиститись від таких атак сьогодні можна кількома способами. Найпростіший із них – не зберігати банківську картку в гаманці окремо від інших карток. Справа в тому, що зчитати дані навіть із двох карт, оснащених безконтактним чіпом, набагато складніше. При виявленні двох чіпів обладнання не може зрозуміти, з якої карти потрібно зробити списання, тому носити кілька карт поруч набагато безпечніше.

Заводити для цього дві банківські картки зовсім не обов’язково. Можна покласти поряд з банківською будь-яку іншу картку з безконтактним чіпом, наприклад карту-знижку з супермаркету або карту лояльності з АЗС. Тим самим ви значно знизите ризик безконтактного розкрадання ваших коштів.

Другий спосіб – придбати спеціальний захисний кардхолдер. Розпізнати подібні девайси можна за написами NFC protected або Protected from RFID. Саме ці дві технології використовуються сьогодні в обміні радіосигналу між пристроєм, що зчитує, і радіо чіпом, вбудованим в карту.

Сам по собі чіп RFID у вашій карті не має джерела живлення, тому коли ви носите картку в гаманці, вона постійно перебуває в сплячому режимі. Однак, варто піднести «пластик» до термінала, на чіп починає діяти магнітне поле, що передається радіопередавачем на касі. Саме від нього і захищають такі кардхолдери. Під шаром шкіри або пластику вони мають фольгований матеріал, який здатний блокувати магнітне поле від зчитувального обладнання.

Деякі винахідливі користувачі роблять ще простіше – вони виготовляють такий імпровізований кардхолдер самостійно буквально на коліні. І логіка у цьому справді є. Той самий спосіб експерти рекомендують використовувати і для захисту своїх банківських карток.

Потрібно лише скласти звичайну харчову фольгу в кілька шарів і покласти її у відсік гаманця, де зберігається ваша карта. Таким чином вона буде захищена з обох боків, а ваші кошти завжди будуть у безпеці.