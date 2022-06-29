Вплив технологій на здоров’я сучасної людини та способи його усунення та досягнення нормального самопочуття

Технології роблять наше життя простішим і зручнішим, але поряд з позитивними аспектами вони можуть також негативно впливати на здоров’я людини. Які проблеми можуть виникнути і що робити, щоб звести до мінімуму ризик?





Сидячий спосіб життя

Гаджети дозволяють нам бути ефективнішими, але вони також сприяють малорухливому способу життя. Людина, яка весь день працює за комп’ютером, а потім йде додому і продовжує «залипати» у смартфоні, особливо ризикує. Чим довше вона сидить перед телевізором або відеогрою, тим більша ймовірність того, що надалі у неї будуть проблеми зі здоров’ям.

Рецепт вирішення цієї проблеми простий: більше рухайтеся, робіть перерви, виконуйте прості фізичні вправи та частіше гуляйте на свіжому повітрі.

Проблеми з зором

Робота за комп’ютером може викликати сухість очей, чутливість до світла, двоїння, втому та головний біль. Крім того, портативні пристрої вимагають, щоб користувачі були близько до обладнання. Це призводить до підвищеної напруги м’язів для фокусування. Особливо важливо збалансувати використання технологій у дітей, щоб знизити ризик короткозорості.

Щоб зменшити навантаження на очі:

Використовуйте правило 20-20-20: кожні 20 хвилин робіть 20-секундну перерву і дивіться на щось на відстані 20 метрів.

Поміняйте колір фону своїх пристроїв із яскраво-білого на холодний сірий.

Відрегулюйте монітор ПК так, щоб він знаходився прямо перед обличчям і трохи нижче рівня очей, а також слідкуйте, щоб очі були досить далеко від екрану (приблизно на відстані витягнутої руки).

Зрештою, слід частіше моргати, щоб очі не пересихали.

Напруга шиї/спини

Використання смартфонів, комп’ютерів та планшетів може призвести до сильної напруги шиї: постійний нахил голови вперед та вниз збільшує навантаження на шийний відділ хребта. Це, у свою чергу, призводить до проблем зі спиною та головних болей, а згодом погана постава може сприяти ранній дегенерації хребта.

Щоб уникнути цього, слід частіше змінювати положення тіла, більше рухатися, виконувати різні вправи для шиї та спини, зрештою скоротити час використання гаджетів. Також оберіть зручне крісло для роботи за ПК.

Проблеми зі сном

Дослідження показали, що вплив синього світла знижує рівень мелатоніну – гормону, який відповідає за циркадні ритми (природний цикл неспання та сну).

Якщо ви користуєтеся гаджетами ввечері, то синє світло дає організму сигнал, що спати ще не час і, зрештою, це може викликати проблеми із засинанням і навіть безсоння. Щоб уникнути цього, мінімізуйте використання гаджетів перед сном.

Проблеми зі слухом

Якщо ви любите голосно слухати музику в навушниках, то у вас можуть виникнути проблеми зі слухом. Добре, що сьогодні існують програми для смартфонів, які допомагають відстежувати безпечні рівні прослуховування та відповідним чином коригувати використання гарнітури.