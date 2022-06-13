Топ 5 найкращих виробників телевізорів на 2022 рік

Телевізори в наш час коштують чимало, тому люди намагаються купувати якісні моделі, які зможуть прослужити без поломок якнайдовше. Щоб не помилитися з вибором, варто купувати продукцію перевірених брендів. Не знаєте, про які фірми йдеться? Читайте статтю, щоб дізнатися.





№5 – Xiaomi

Китайська компанія Xiaomi не має конкурентів з погляду співвідношення ціни та якості. Якщо вам потрібно максимально функціональне рішення за найдоступнішої вартості – в асортименті фірми точно знайдеться щось на ваш смак. Крім того, багато телевізорів компанії мають мінімалістичний дизайн.

№4 – Panasonic

Panasonic – іменитий бренд, який давно присутній на ринку. За цей час він встиг здобути репутацію виробника надійної та якісної техніки. Особливо добре компанії вдаються телевізори. Зокрема, преміальні моделі, що видають реалістичне та деталізоване зображення, що доповнюється об’ємним звуком.

№3 – Samsung

Samsung – один із найпопулярніших брендів на ринку телевізорів. Таким він став як за рахунок якості продукції, а й з допомогою багатого асортименту. У лінійці корейців достатньо телевізорів для користувачів із будь-якими уподобаннями. Майже всі мають фірмові налаштування, що покращують якість зображення, а також низький час відгуку, що є важливим для геймерів.

№2 – LG

Корейські телевізори LG однозначно коштують свої гроші. Продукція фірми представлена ​​в середньому та преміальному класі, оснащується якісними екранами та однією з найзручніших платформ Smart TV. Крім того, багато нових моделей підтримують функцію штучного інтелекту.

№1 – Sony

Японська фірма стабільно випускає якісні телевізори, тому не варто дивуватися з її присутності в рейтингу. Так, вартість моделей компанії кусається, але платите ви в цьому випадку за якість, також за передові технології. Зокрема, телевізори Sony можуть похвалитися еталонним кольором. Стильний привабливий дизайн ще одна фірмова фішка телевізорів бренду.