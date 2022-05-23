Сервіс не потрібен: як перевірити справність авто за допомогою смартфону

Продіагностувати стан автомобіля можна і без відвідування автосервісу. Для цього автолюбителю знадобляться спеціальний адаптер, смартфон з Bluetooth та одна з мобільних програм для діагностики на смартфоні.





Що потрібно для діагностики автомобіля через смартфон?

На більшості автомобілів, випущених з 1980 років, є бортові комп’ютери та діагностичні роз’єми OBD. Якщо раніше для отримання даних про стан автомобіля потрібно було дороге обладнання, то зараз вистачить і звичайного смартфона.

Підключити мобільний пристрій та отримати інформацію з електронних систем автомобіля можна через спеціальний адаптер. Один із найпопулярніших – діагностичний автомобільний сканер кодів OBD-II на базі мікроконтролера ELM327. З ним сумісна більшість автомобілів, випущених після 1996 року. Адаптер потрібно придбати окремо, яке вартість зазвичай становить 200-300 гривень.

Далі необхідно знайти та скористатися діагностичним роз’ємом. Він знаходиться всередині салону і найчастіше розташований під кермовою колонкою. На різних марках автомобілів його розташування може трохи відрізнятися, тому універсальної інструкції немає. Шукаємо роз’єм трапецієподібної форми на 16 контактів.

У такий роз’єм необхідно вставити адаптер. Робити це краще за заглушеного двигуна. Потім необхідно синхронізувати адаптер та смартфон за допомогою Bluetooth:

Увімкнути Bluetooth на телефоні та відкрити список доступних пристроїв. Знайти та вибрати адаптер OBD-II. Назва може змінюватись в залежності від виробника, звірятися потрібно з найменуванням на коробці пристрою. За необхідності ввести PIN-0000, 1234 або інший код, вказаний в інструкції з адаптера.

Для зчитування інформації про стан автомобіля потрібен спеціальний додаток. Далі перерахуємо кілька найкращих програм, які допоможуть провести діагностику.

Програми для діагностики автомобіля через смартфон

Ви можете завантажити програму для діагностики через Google Play. Для їх використання потрібно завести двигун — лише тоді програма зможе отримати інформацію про стан авто та відобразити його. Важливо й те, що в установках програм потрібно знайти та вибрати потрібний адаптер серед інших пристроїв Bluetooth.

Torque

У програми є платна та безкоштовна версії, скористатися можна будь-якаю. За допомогою програми можна відслідковувати активність авто в режимі реального часу, проводити повну діагностику двигуна, зберігати динамічні параметри та виводити інформацію у вигляді графіків, стрілочних покажчиків або цифрових значень. Великий плюс програми в тому, що її можна налаштувати її під себе, встановлювати віджети та їх розміри.

CVTz50

За допомогою цієї програми можна робити читання та скидання помилок двигуна та варіатора (тут акцент саме на цю коробку передач), відстежувати дані температурного режиму, тиску, пробігу, витрати палива тощо. Доступні два варіанти програми – безкоштовний DEMO-режим та платна версія.

HobDrive

Крім відстеження базових показників автомобіля програма HobDrive дозволяє оцінювати час і дистанцію на залишку бака, робити записи про заправки та витрати, відстежувати перегрів та підозрілі значення паливних корекцій. Безкоштовно доступна версія з обмеженим функціоналом. З ліцензією кількість можливостей збільшується, а з налаштуванням та діагностикою авто допомагають розробники програми.

Car Scanner

Програма дозволяє налаштувати відображення всіх датчиків і параметрів як наочно (у вигляді стрілочних покажчиків або графіків), так і компактно: всі параметри відображаються ємно на одному екрані. Вона має широку базу розшифровок помилок, а також налаштовані профілі підключення для конкретних марок автомобілів.