Топ ноутбуків для школярів та студентів 2022

Навчальний рік 2022-2023 учні та студенти почнуть не у школах та вишах за партами, а онлайн. Тому багато хто з батьків замислюються над придбанням ноутбука для дітей. Обирати дійсно є з чого, але не завжди дозволяє придбати те, що хочеться ціна.





До вашої уваги представлена добірка кращих ноутбуків для навчання: дорогих та не дуже.

Топ-5 ноутбуків для учнів та студентів

Lenovo ThinkBook

Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL — чудовий вибір для студентів та офісних працівників. Зібрані на процесорі Intel Core 11. Модель має компактні розміри, на ньому свіжа операційна система Windows 10 Pro. Вага лептопа всього 1,4 кг. Система охолодження Intelligent Cooling ефективно запобігає перегріву заліза. Ноутбук на відмінно справляється із різними програмами. Взагалі машинка достатньо потужна. Ресурсомісткі програми не виснуть. Дисплей чудово передає зображення.

Для школярів можна обрати дешевші моделі. Якщо вирішили купити ноутбук Леново, краще спочатку перевірити ціни в інтернеті на різні моделі. Завдяки тому, що бренд має гарну репутацію, деякі роздрібні торгівці електронікою накручують на ці ноутбуки великі націнки.

Lenovo V15-IGL

Недорогий ноутбук від Леново, який можна сміливо рекомендувати для школярів. Разом із ним вони зможуть без проблем освоювати шкільну програму. Ця модель має міцний корпус, він реально стійкий до ударів, має сильні петлі. Діти не завжди дбайливо ставляться до техніки, а цей помічник витримає багато чого.

Процесор 2-ядерний Intel Celeron N4020. Такої потужності з головою вистачить для того, щоб навчатись у Zoom, використовувати програми Microsoft Office та переглядати відео в інтернеті. Для студентів він буде слабкуватим.

Huawei

Huawei MateBook B7-410 на 4-ьох ядерному процесорі Intel Core i7-1165G7 з частотою 4,7 Гц. Підійде для тих, хто багато працює з програмами типу Worl, Exel та іншими продуктами від Microsoft.

Фішка цієї моделі — екран, дисплей має сертифікат від Rheinland. А це значить, що він безпечний для органів зору, працювати за таким пристроєм можна набагато довше. Таку модель можна обрати школярам. Адже їх уроки триватимуть онлайн, і потрібно буде довго сидіти перед монітором.

Acer

Acer Aspire A315-56-36FP — у нього тонкий корпус та стильний дизайн. Має сенсорну панель Precision Touchpad, дуже чуттєвий до дотиків. Діагональ екрана більша ні у попередніх ноутбуків і дорівнює 15,6 дюйма. Дисплей із функцією фільтрації синього кольору допомагає зменшити навантаження на очі під час роботи.

Acer зарекомендували себе, як довговічні в експлуатації. Тому ви не будете розчаровані цим вибором.

Macbook

Macbook Pro 16 M1 Pro 2021 — просто красень. Це ідеальний помічник для інженерів, дизайнерів, художників, ілюстраторів. Ідеальний для студентів що навчаються на вебдизайнерів, програмістів, фотографів. А після навчання він ще довгі роки прослужить по роботі.

Автономність приємно вражає, 21 годину роботи на одному заряді. Захист персональних даних забезпечує TouchID. Техніка від Apple має ще одну особливість — вона не чуттєва до вірусів. Ноутбук дорогий. Але дійсно вартий своїх грошей.