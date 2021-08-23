Які гаджети і побутові прилади обов’язково потрібно відключати на ніч

Це заощадить електроенергію і сімейний бюджет.





Типовий кінець дня: ми вимикаємо телевізор і комп’ютер, а потім ставимо телефон на зарядку і зі спокійною душею лягаємо спати. Здоровий восьмигодинний сон – ось, що потрібно, щоб відновитися після насиченого дня. Але не варто забувати, що відпочинок потрібен ще дечому – техніці. Крім телевізора і ПК в квартирі залишається багато пристроїв, підключених до мережі електроживлення.

Повне знеструмлення побутових приладів тягне за собою кілька позитивних моментів. Перш за все, зменшується споживання електроенергії, що добре впливає на екологію. Звідси випливає друге: знижена витрата електрики несе економію на послугах ЖКГ (електрика, один з найдорожчий пунктів в платіжках). До того ж з точки зору безпеки усувається ризик короткого замикання.

Заведіть звичку вимикати ці дев’ять пристроїв перед сном, і ваш спосіб життя стане більш екологічним і безпечним.

1. ТЕЛЕВІЗОР

Телевізор зручно вимикати на відстані – кнопкою на пульті ДК або відповідною командою в екранному меню. Але насправді телевізор від цих дій не вимикається повністю: він переходить в режим очікування і залишається в ньому до тих пір, поки хтось не висмикне вилку з розетки.

Споживання енергії хоч і маленьке, але залишається. Що ви втрачаєте, знеструмивши телевізор на ніч? Та нічого. Хіба що програмні оновлення не встановляться, але вони цілком можуть почекати до ранку.

2. БЕЗДРОТОВИЙ МАРШРУТИЗАТОР

Перебуваючи вдома, ми виходимо в інтернет через Wi-Fi. Але це вдень, а вночі в ньому немає необхідності. І ви не отримаєте ніякої користі від того, що всю ніч на роутері буде горіти індикатор підключення до мережі.

Так само, як і телевізор, Wi-Fi маршрутизатор споживає енергію весь час, що знаходиться підключеним до мережі змінного струму. З його вимиканням в квартирі буде на одне джерело електромагнітного випромінювання менше.

3. КОМП’ЮТЕР

Настільний ПК безглуздо тримати включеним, якщо за ним ніхто не сидить. Це ж стосується і ноутбуків, однак багато людей ставлять їх на ніч заряджатися. На перший погляд ідея хороша, проте варто пам’ятати, що після досягнення 100% живлення від мережі не обривається повністю: воно поновлюється кожного разу, як рівень заряду трохи знижується.

Якщо вдень ви працюєте поруч з розеткою і виконуєте складні операції, які вимагають високої швидкодії і живлення від мережі, немає ніякого сенсу заряджати ноутбук всю ніч.

4. ДРІБНА ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Відключення побутових приладів теж посприяє економії електроенергії. У вашій квартирі напевно є хоча б два з перерахованих девайсів:

кавоварка;

тостер;

мікрохвильова піч;

блендер;

електричний чайник;

електрична зубна щітка або бритва.

Ставте зубні щітки і бритви на зарядку в міру необхідності, але не забувайте виймати вилку з розетки, коли батарея зарядиться. В іншому випадку вам загрожує перевитрата електроенергії, а вашим пристроям гарантоване скорочення автономної роботи.

5. ОСВІТЛЕННЯ

Пам’ятаєте, як батьки просили вимикати світло, виходячи з кімнати? Актуальність цієї дії нікуди не поділася. Хоч вимкнені лампочки споживають зовсім небагато електрики, це все одно веде до перевитрати енергії в загальній масі.

Замість потужних ламп розжарювання розгляньте економні варіанти домашнього освітлення: наприклад, неяскраві світлодіоди, які висвітлять вночі шлях до кухні або туалету.

Якщо вас турбує можливість пограбування, подумайте про те, щоб встановити розумне зовнішнє освітлення з датчиками руху, яке включається при виявленні сторонніх. Віконні замки – ще одне гарне рішення, яке позбавить від хвилювань.

6. ЕЛЕКТРИЧНА КОВДРА

Електроковдра зберігає тепло і затишок холодними ночами. Але якщо тримати її підключеним до розетки всю ніч, ви ризикуєте замість безтурботного сну отримати удар струмом.

Не ігноруйте заходи безпеки. Включайте електроковдру незадовго до сну. Коли вона прогріє ліжко, завжди відключайте її від розетки. Нехай вночі вас зігріває не надто розумна, але безпечна ковдра з якісних матеріалів.

7. ЗАРЯДНИЙ АДАПТЕР ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ

Так, так, і він теж. Ми вже писали, що тривала нічна зарядка не приносить користі телефонам. Як тільки акумулятор заповнюється, зарядка припиняється. Однак подача енергії відновлюється, як тільки заряд трохи впаде. І це відбувається не один, і не два рази за ніч.

Згодом ємність акумулятора знижується. Причому нічна зарядка лише прискорює його зношення. Привчіть себе заряджати телефон вранці після пробудження. За той час, поки ви приймаєте душ і розігріваєте сніданок, він вже набере достатньо енергії, особливо якщо в ньому є функція швидкої зарядки.

8. ЧОХОЛ ДЛЯ БЕЗДРОТОВИХ НАВУШНИКІВ

Чохли для бездротових навушників потребують підзарядки рідше, ніж здається.

Смартфони та інша автономна техніка, акумулятори бездротових навушників з часом втрачають свою ємність. Чим частіше вони заряджаються без необхідності, тим швидше їх батареї зношуються.

Тому, якщо вам потрібно зарядити навушники, сміливо кладіть їх в чохол. Але якщо прийшла пора заряджати сам чохол, дочекайтеся ранку. І вимкніть його від джерела живлення, як тільки загориться індикатор повного заряду.

9. ПОДОВЖУВАЧІ

Подовжувач потрібен, щоб підключати до мережі зі змінним струмом техніку, якій не вистачає довжини власного проводу. При найгіршому сценарії, якщо одночасно живити від одного подовжувача кілька приладів, це призведе до його перегрівання і потенційного займання.

Підключені через нього прилади витрачають енергію вночі, навіть якщо вони не використовуються. Якщо від’єднувати подовжувач від розетки незручно, вийміть вилки приєднаних до нього приладів.

РОЗУМНА ТЕХНІКА ВИМАГАЄ РОЗУМНОГО ПОВОДЖЕННЯ

Намагайтеся включати в мережу побутові прилади, тільки коли в них є потреба. Завершивши перегляд передачі, висмикуйте вилку телевізора з розетки. І якщо телефон заряджений на 80-90%, підключати його на ніч до зарядника не варто.

Своєчасне відключення від мережі гаджетів і розумних пристроїв продовжує їх життєвий цикл і допомагає економити на рахунках за електроенергію.

Звичайно, в світі нічого не зміниться від того, що одна людина стала вимикати на ніч всю побутову техніку. Але якщо ми почнемо змінюватися сьогодні і подамо приклад нашим друзям і близьким, ми зможемо виховати на нашому прикладі покоління з розумним ставленням до ресурсів і навколишнього середовища.