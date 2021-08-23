Xiaomi дозволяє безкоштовно розширити оперативну пам’ять на своїх смартфонах

Експерти компанії Xiaomi попрацювали над оновленням лінійки сучасних смартфонів, яке дозволяє розширити оперативну пам’ять телефону будь-кому. При цьому не потрібно нічого докуповувати або встановлювати – функція додана в опції гаджетів, її можна активувати за бажанням.





Детальніше про нововведення

Розробники назвали своє нове «дітище» Memory Fusion Technology, дана опція буде додана практично в усі сучасні телефони разом з новим оновленням. Суть її проста – функція дозволяє зарезервувати частину вільної пам’яті телефону (або флеш-накопичувача) під оперативну пам’ять, тим самим створивши аналог комп’ютерного «файлу підкачки». Обсяг простору, що виділяється, досить малий:

з 12 до 14 ГБ;

з 8 до 10 ГБ.

Варто зауважити, що Xiaomi стали далеко не першовідкривачами в цьому напрямку – функція створення файлу підкачки давно присутня на телефонах ZTE, до того ж там вона набагато більш опрацьована. На смартфонах зазначеної фірми розширити ОЗУ можна з 12 до 20 ГБ.

Термінів виходу оновлення представники Xiaomi не назвали, також промовчали і про список смартфонів, які отримають цей апдейт. Однак, якщо враховувати минулу історію прошивки MIUI 12.5, на відмінний і якісний результат розраховувати не варто. Дана прошивка відома своєю нестабільністю і руйнівним впливом оновлень на систему. Практично кожен апдейт занурював частину телефонів в хаос – деякі переставали працювати взагалі, інші втрачали частину функцій або починали нестабільно виконувати свої функції. Так що нового поновлення варто чекати як мінімум з побоюванням.