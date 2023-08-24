Обмін з обманом: українців по-новому дурять в Telegram

Експерти з кібербезпеки розкрили новий вид шахрайського обману з використанням Telegram-ботів. Ключова особливість схеми – маскування під сервіс для онлайн обміну валюти.

Як діють шахраї

Спочатку шахраї створюють сайт з обміну цифрової та звичайної валют. Для правдоподібності туди підвантажують відгуки, правила використання, контакти та форму для розрахунку суми, яка нібито дістанеться жертві.

Як тільки довірлива людина клює на вигідні умови, її направляють до Telegram-боту. В описі до нього йдеться, що онлайн-сервіс допомагає не лише міняти валюту, а й переказувати гроші за кордон.

Користувачеві пропонують оформити заявку з менеджером, здійснити оплату онлайн, а потім забрати готівку в пункті видачі. З жертвою обговорюють зручне місце та час передачі грошей та бажаний номінал купюр, принагідно вивуджуючи ряд персональних даних:

ПІБ;

номер телефону;

банк для оплати.

При цьому жертву запевняють, що отримати гроші можна вже за 40-60 хвилин після переказу. Підсумок — людина залишається без своїх грошей, жодна готівка їй не дається. Крім того, особисті дані опиняються в руках у шахраїв, які можуть використовувати їх у своїх цілях.

Як убезпечити себе

Є пара «дзвіночків», які дадуть зрозуміти, що ви спілкуєтесь із шахраями. Перший — реквізити на оплату показують, що гроші переказують не юридичній, а фізичній особі (за номером картки).

Другий – сервіс для обміну валюти виглядає новим та ненадійним. Відгуки в ньому однотипні та створені під копірку або їх взагалі немає. “Потрібно звертати увагу на відгуки користувачів та гарантії, які надає сервіс”, – підсумовує джерело.