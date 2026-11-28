У Китаї виявили одні з найпотужніших серверних систем NVIDIA на архітектурі Blackwell, хоча їх постачання в країну обмежене експортними правилами США. Обладнання встановлене в одному з дата-центрів Шанхая, повідомляє Bloomberg з посиланням на документи, з якими ознайомилося видання.

Йдеться про серверну стійку GB300 NVL72 та сервер GB200, які встановили дві китайські компанії. GB300 NVL72 є однією з найпродуктивніших систем NVIDIA для роботи зі штучним інтелектом. В одній стійці з рідинним охолодженням поєднано 72 графічні прискорювачі Blackwell Ultra і 36 процесорів Grace.

Серверна стійка NVIDIA GB300 NVL72. Зображення: NVIDIA

Сліди обладнання знайшлися у фінансових документах компаній. Перша система фігурувала як застава за кредитом на 96 млн юанів, тобто близько 14 млн доларів або приблизно 562 млн грн. Друга згадувалася в документах щодо угоди на 90 млн юанів, що становить близько 527 млн грн.

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За даними Bloomberg, дата-центр пов’язаний з Еліс Хуан, колишньою співробітницею компанії Megaspeed, офіс якої розташований у Сінгапурі. Megaspeed раніше закуповувала прискорювачі NVIDIA, а зараз щодо неї ведеться кримінальне розслідування за підозрою в обході американських експортних обмежень. У 2025 році компанію запідозрили в незаконному постачанні чипів NVIDIA до Китаю на суму близько 2 млрд доларів, або приблизно 90,6 млрд грн. Джерело Bloomberg також стверджує, що частину серверів спочатку продали сінгапурській Aperia Cloud Services, яка є офіційним хмарним партнером NVIDIA.

Для постачання високопродуктивних прискорювачів Blackwell до Китаю потрібна спеціальна ліцензія американської влади. Водночас поки не встановлено, яким саме шляхом обладнання потрапило до Шанхая і чи причетні до цього Megaspeed або її колишня співробітниця. Історія вкотре показує, наскільки складно на практиці контролювати рух найпотужніших ШІ-чипів, попри всі обмеження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ігри тепер дають Nvidia лише 7% виручки. Ігровий підрозділ приносить близько 16 млрд доларів на рік, але основні гроші компанії тепер заробляють саме серверні прискорювачі для штучного інтелекту.