В Китае обнаружили одни из самых мощных серверных систем NVIDIA на архитектуре Blackwell, хотя их поставки в страну ограничены экспортными правилами США. Оборудование установлено в одном из дата-центров Шанхая, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось издание.

Речь идет о серверной стойке GB300 NVL72 и сервере GB200, которые установили две китайские компании. GB300 NVL72 является одной из самых производительных систем NVIDIA для работы с искусственным интеллектом. В одной стойке с жидкостным охлаждением объединены 72 графических ускорителя Blackwell Ultra и 36 процессоров Grace.

Серверная стойка NVIDIA GB300 NVL72. Изображение: NVIDIA

Следы оборудования нашлись в финансовых документах компаний. Первая система фигурировала как залог по кредиту на 96 млн юаней, то есть около 14 млн долларов или примерно 562 млн грн. Вторая упоминалась в документах по сделке на 90 млн юаней, что составляет около 527 млн грн.

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По данным Bloomberg, дата-центр связан с Элис Хуанг, бывшей сотрудницей компании Megaspeed, офис которой находится в Сингапуре. Megaspeed ранее закупала ускорители NVIDIA, а сейчас в отношении нее ведется уголовное расследование по подозрению в обходе американских экспортных ограничений. В 2025 году компанию заподозрили в незаконных поставках чипов NVIDIA в Китай на сумму около 2 млрд долларов, или примерно 90,6 млрд грн. Источник Bloomberg также утверждает, что часть серверов изначально продали сингапурской Aperia Cloud Services, которая является официальным облачным партнером NVIDIA.

Для поставок высокопроизводительных ускорителей Blackwell в Китай требуется специальная лицензия американских властей. При этом пока не установлено, каким именно путем оборудование попало в Шанхай и причастны ли к этому Megaspeed или ее бывшая сотрудница. История в очередной раз показывает, насколько сложно на практике контролировать движение самых мощных ИИ-чипов, несмотря на все ограничения.

Напомним, ранее мы писали, что игры теперь приносят Nvidia всего 7% выручки. Игровое подразделение приносит около 16 млрд долларов в год, но основные деньги компании теперь зарабатывают именно серверные ускорители для искусственного интеллекта.