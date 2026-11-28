2026 год запомнится масштабным кризисом на рынке памяти. Дорожает почти вся техника — от модулей оперативной памяти, SSD и видеокарт до смартфонов, планшетов и ноутбуков. Несмотря на этот невеселый фон, производители не переставали удивлять, и на рынке смартфонов хватало действительно интересных новинок — от складных «книжек» до привычных моноблоков со своими уникальными фишками.

Мы собрали десять смартфонов, которые больше всего впечатлили в 2026 году, и для каждого указали цену в гривнах. Там, где модель официально продается в Украине, приводим цены украинских магазинов.

Honor Robot Phone — робот внутри

Пожалуй, самый необычный смартфон года. Honor объединила привычный моноблок с роботизированной камерой на 200 Мп, установленной на многоосевом титановом подвесе. Камера прячется в заднем блоке, выдвигается нажатием кнопки, может поворачиваться на 360 градусов и следить за объектом в кадре с помощью ИИ. Есть даже режим робота, в котором объектив пританцовывает в такт музыке.

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Выдвижная камера Honor Robot Phone на титановом подвесе

Это не выставочный концепт, а серийное устройство, хотя официально оно продается только в Китае. Остальная начинка флагманская — OLED-экран 6,31 дюйма на 120 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 7060 мА·ч с проводной зарядкой 120 Вт и беспроводной 50 Вт, перископ на 200 Мп, широкоугольная и фронтальная камеры по 50 Мп. Цена стартует с 9990 юаней, то есть примерно 58,4 тыс. грн.

iPhone Duo — первая «раскладушка» Apple

Аппарат получился неоднозначным. Есть сообщения о треснувших экранах у первых покупателей, сторонние приложения не всегда хорошо адаптированы под два дисплея, а телеобъектива и Face ID нет. Однако Apple наконец вышла на рынок складных смартфонов, и похвалить новинку есть за что.

Внешний экран iPhone Duo имеет 5,4 дюйма, внутренний — 7,6 дюйма

Внутренний 7,6-дюймовый экран с матовым покрытием не бликует и почти не имеет складки. Чип A20 Pro по 2-нм техпроцессу, титановая рамка, стекло Ceramic Shield 2 и защита IP68 тоже записываем в плюсы. Фронтальная камера спрятана под экраном, а фирменная анимация при складывании уже покорила соцсети. Появление iPhone Duo должно подогреть интерес к складным смартфонам в целом. В США он стоит от 2000 долларов, а в Украине — от 133 999 грн за версию на 256 ГБ до 213 999 грн за 2 ТБ.

Huawei Mate X8 — магнитное выравнивание экрана

Если Apple маскирует складку матовым покрытием, то Huawei пошла другим путем. С обеих сторон шарнира установлены магниты, которые при раскрытии притягивают тонкую металлическую подложку OLED-матрицы и распрямляют ее. Идеально ровной поверхность не становится, но сам подход заслуживает внимания.

Huawei Mate X8 в разных цветах

Корпус стал еще тоньше — 4,2 мм в разложенном виде, оба экрана немного больше (8,2 и 6,54 дюйма), процессор обновили до Kirin 9050 Pro, а батарею увеличили до 6200 мА·ч. Камеры — основная 50 Мп, телевик 50 Мп и широкоугольная 40 Мп плюс спектральный сенсор. В Китае Mate X8 стоит от 12 999 юаней, или около 76 тыс. грн.

Honor Magic 9 Pro Max — сотрудничество с ARRI

Для тех, кому не нужны роботизированные эксперименты, Honor выпустила классический флагман. Дизайн напоминает последние iPhone Pro, но массивная «шайба» в сочетании с двумя меньшими камерными «колодцами» выглядит свежо, а зеленая версия особенно эффектна.

Honor Magic 9 Pro Max в трех цветах

Фотосистему разработали вместе с ARRI, которая выпускает профессиональное кинооборудование. Здесь два сенсора по 200 Мп (основной и перископ с 3,5-кратным зумом), профиль ARRI LogC3, 14 кинематографических пресетов и отдельный сопроцессор Honor H1. Фронтальная камера квадратная, на 55 Мп, поэтому селфи можно делать вертикально и горизонтально, не поворачивая смартфон. Остальное — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, батарея на 8800 мА·ч, зарядка 100 Вт по проводу и 80 Вт беспроводная, экран до 10 000 нит и защита IP68/IP69/IP69K. Глобальная цена стартует с 1460 долларов (примерно 66,1 тыс. грн), а в украинских магазинах модель пока ожидается.

Oppo Find X10 Pro Max — 653 Мп в сумме

Первый на рынке смартфон сразу с тремя камерами по 200 Мп с настройкой Hasselblad. Основной сенсор имеет размер 1/1,3 дюйма, телевик и широкоугольная камера — по 1/1,56 дюйма. Вместе с фронтальной камерой на 50 Мп и 3,2-мегапиксельным датчиком цветокоррекции получаются те самые 653 Мп. Все задние камеры снимают 4K при 120 кадрах.

Oppo Find X10 Pro Max получил три камеры по 200 Мп

Начинка тоже топовая — OLED-экран на 144 Гц, MediaTek Dimensity 9600 Pro, батарея 8000 мА·ч, зарядка 80 и 50 Вт, защита IP66/68/69 и ультразвуковой сканер отпечатков. В Китае базовая версия стоит 6799 юаней, то есть примерно 39,8 тыс. грн.

Huawei Pura X View — широкий моноблок

Тонкий смартфон с широким 6,39-дюймовым экраном больше похож на мини-планшет, но покупателям он понравился. Модель стала хитом в Китае, а по данным инсайдеров, в 2027 году широкие смартфоны готовят Xiaomi, Oppo и Vivo. Сама Huawei уже запустила суббренд OSTA, первым устройством которого стал такой же широкий O1 Pro.

Huawei Pura X View с широким экраном 6,39 дюйма

Pura X View имеет толщину всего 6,68 мм, OLED-экран яркостью до 6500 нит, батарею на 7000 мА·ч, основную камеру на 200 Мп, процессор Kirin 9030S и защиту IP69. Цена в Китае — от 5999 юаней, или около 35,1 тыс. грн.

Xiaomi 18 Pro — компактный флагман с задним экраном

Xiaomi 18 Pro при диагонали 6,4 дюйма получил оптику Leica и две камеры по 200 Мп — основную и телевик. На спинке есть дополнительный OLED-экран на 2,7 дюйма, куда можно выводить часы, уведомления, управление музыкой и даже видоискатель камеры.

Xiaomi 18 Pro получил дополнительный экран на задней панели

Внутри Snapdragon 8 Elite Gen 6, батарея на 6000 мА·ч с зарядкой 90 Вт по проводу и 50 Вт без провода, а также яркие красная и синяя расцветки. Смартфон официально продается в Украине от 66 999 грн за версию 12/256 ГБ, а старший Xiaomi 18 Pro Max — от 74 999 грн.

Honor WIN RT 2 — 12 070 мА·ч

Китайские бренды продолжают соревноваться в емкости аккумуляторов, и по состоянию на конец 2026 года рекордсменами остаются игровые Honor WIN RT 2 и WIN Turbo 2. Батарея на 12 070 мА·ч помещается в корпус толщиной 8,5 мм и весом 238 г, тогда как iPhone 18 Pro Max толще и тяжелее.

Honor WIN RT 2 с аккумулятором на 12 070 мА·ч

Под крышкой Snapdragon 8 Elite Gen 5 с активным охлаждением вентилятором, зарядка 90 Вт и реверсивная 27 Вт, OLED-экран на 185 Гц и защита IP68/69/69K. Беспроводной зарядки нет. В Китае WIN RT 2 стоит от 3999 юаней, то есть примерно 23,4 тыс. грн.

Vivo X300 Ultra — уникальная основная камера на 35 мм

Главная особенность этого камерофона — основная камера с фокусным расстоянием 35 мм вместо привычных 23–24 мм. Объекты в кадре выглядят ближе, что удобно для портретов и уличной съемки. Основа построена на крупном 1/1,12-дюймовом сенсоре Sony LYTIA 901 на 200 Мп, перископ получил 200-Мп Samsung ISOCELL HP0 с 3,7-кратным зумом.

Vivo X300 Ultra с основной камерой на 35 мм

Остальное — Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 6600 мА·ч с зарядкой 100 и 40 Вт, экран на 144 Гц, защита IP68/IP69. В отличие от предшественника, смартфон продается и глобально, а в украинских магазинах его можно найти примерно от 60 тыс. грн.

Motorola Signature 27 — премиум без «но»

От Motorola обычно не ждешь ничего выдающегося, но Signature 27 удивил. Компания официально разрешает установить вместо Android 17 защищенную GrapheneOS и обещает семь лет обновлений. Экран Extreme AMOLED Duo выдает до 12 000 нит, а рядом с основной камерой Sony LYTIA L910 на 50 Мп, перископом на 200 Мп и широкоугольной на 50 Мп стоит датчик EVS, который впервые использовали в смартфоне для более четкой съемки динамичных сцен.

Motorola Signature 27 получил звук от Bang & Olufsen

Внутри Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с 3D-испарительной камерой площадью 8384 мм², батарея на 7000 мА·ч, Wi-Fi 8, Bluetooth 7 и звук от Bang & Olufsen. В Европе смартфон стоит от 1399 евро, или около 70,6 тыс. грн.

Что еще стоит упомянуть

Samsung Galaxy S26 Ultra получил Privacy Display, скрывающий содержимое экрана от посторонних глаз. iPhone 18 Pro Max — уменьшенный Dynamic Island, чип A20 Pro и основная камера с переменной диафрагмой. OnePlus 16 впечатлил экраном на 185 Гц и батареей на 9000 мА·ч, а iQOO 15 Ultra стал одним из лучших игровых смартфонов года. Среди складных стоит отметить Galaxy Z Fold 8 в «паспортном» формате, Huawei Pura X Max и Xiaomi 18 Fold. Sony Xperia 1 VIII запомнился новым камерным блоком и «честными» фото без агрессивной ИИ-обработки, а RugOne XSnap 7 Pro — защищенным корпусом со съемной экшн-камерой.

Напомним, ранее мы писали, что глава Honor посоветовал не спешить с покупкой iPhone Duo. Компания готовит на март 2027 года собственный широкий складной смартфон, экран которого, по словам Ли Цзяня, вообще не будет иметь заметной складки.